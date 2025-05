A CampaniAlleva Expo 2025 il progetto "Suino AltaQuota" Per la salsiccia autoctona di Montefalcone di Val Fortore

Il progetto “Suino AltaQuota”, per la produzione della salsiccia autoctona di Montefalcone di Val Fortore, è una delle attrazioni di CampaniAlleva Expo 2025, in programma a Benevento, dal 9 all'11 maggio, presso il Cecas, in contrada Olivola.

Tale progettualità coinvolge con un accordo di partenariato varie aziende agricole dell'area fortorina, ed è finanziata dal Gal Taburno-Consorzio.

Il gruppo operativo è coordinato dall'Associazione Agronomi Campania aps (soggetto capofila), in collaborazione con la Cooperativa sociale onlus "Oltre le Mura" di Benevento.

La supervisione tecnico-scientifica è a cura del professore Ettore Varricchio, presidente del corso di laurea magistrale in Biologia-Risorse alimentari e nutrizione presso l'UniSannio.

Il progetto “Suino AltaQuota”intende promuovere e valorizzare una tipologia di insaccato con filiera produttiva strettamente legata al territorio di Montefalcone di Val Fortore.

Un obiettivo da concretizzare mediante un sistema di allevamento all'aperto, estensivo, a basso costo, a minimo impatto ambientale e ad alta redditività.

I risultati attesi sono correlati alla realizzazione di un modello aziendale esteso all'intera filiera suinicola della Val Fortore e alla diffusione della cultura dell'allevamento sostenibile.

Ci si propone, inoltre, di diffondere la moderna zootecnia estensiva, fondata sui principi di benessere animale, sicurezza alimentare, tutela della biodiversità e salvaguardia