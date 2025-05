CampaniAlleva Expo 2025: ecco il dispositivo traffico Le regole di circolazione per la manifestazione in programma nel fine settimana

Varato il dispositivo del traffico per la manifestazione “CampaniAlleva Expo 2025”.

Dal 7 al 12 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 24:00 vigerà:

- l’interdizione al traffico veicolare di Via Giovanni Piaggio, con istituzione divieti di transito, sosta e fermata, con rimozione coatta, eccetto autorizzati;

- l’interdizione al traffico veicolare di Via Dei Due Principati, nel tratto dall'incrocio con Via Dormiente del Sannio fino all'incrocio Via Giovanni Agnelli, con istituzione divieti di transito, sosta e fermata, con rimozione coatta, eccetto autorizzati.

Dal 9 all’11 maggio, sempre dalle ore 7:00 alle ore 24:00, vigerà:

- l’istituzione del senso unico di marcia, debitamente segnalato mediante apposizione cartellonistica di senso unico frontale, divieti di sosta e fermata, con rimozione coatta, lungo Via Dei Due Principati nel tratto e con direzione consentita dallo svincolo di uscita dalla SS 87 Sannitica fino all'intersezione con Via Dormiente del Sannio;

- l’istituzione divieto di accesso al suddetto tratto di Via Dei Due Principati, in direzione SS 87 Sannitica, per i veicoli provenienti da Via Dormiente del Sannio;

- l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, lungo Via Molise e lungo Via Dei Due Principati, nell'ulteriore tratto a partire dall'incrocio con Via Agnelli;

- l’istituzione del senso unico di marcia lungo Via Dormiente del Sannio nel tratto e con direzione consentita dall'incrocio con Via Dei Due Principati fino all'incrocio con Via Spezzamadonna, debitamente segnalato mediante apposizione cartellonistica di senso unico frontale;

- l’istituzione del divieto di accesso su Via Dormiente del Sannio con obbligo di svolta a destra su Via Spezzamadonna per i veicoli provenienti dalla Fondovalle Vitulanense;

- l’istituzione del senso unico di marcia lungo Via Spezzamadonna con percorrenza consentita solamente in direzione Via Dei Due Principati, debitamente segnalato mediante apposizione cartellonistica di senso unico frontale;

- l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra su Via Spezzamadonna in direzione Via dei Due Principati per tutti i veicoli provenienti da Via dei Mercuri, Via Pietrafitta, Via Roseto e Via Vecchia Roma;

- l’istituzione del senso unico di marcia lungo Via Campo Aviazione con percorrenza consentita nella direzione dall'incrocio con Via Giovanni Agnelli fino all'incrocio con Via Spezzamadonna;

- l’istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra su Via Spezzamadonna per i veicoli in uscita da Via Campo Aviazione e dall'area parcheggio ivi allocata;

- l’istituzione divieto di accesso a Via Spezzamadonna, con valenza anche nei confronti dei residenti, per i veicoli provenienti da Via dei Due Principati.

L’ordinanza infine prescrive:

- che la sosta dei veicoli provenienti da Benevento e dalla SS 372 (Raccordo Autostradale Castel Del Lago - Benevento) avvenga prioritariamente nelle aree parcheggio con accesso da Via Dei Due Principati e Via Campo Aviazione, raccomandando la preventiva apposizione della cartellonistica all'uopo indicativa;

- che la sosta dei veicoli provenienti dalla SS 87 Sannitica e dalla SS 372 (Telesina - Caianello) avvenga prioritariamente su ambedue i lati della carreggiata di Via Dormiente del Sannio, raccomandando la preventiva apposizione della necessaria cartellonistica all'uopo indicativa;

- che il flusso in ingresso dei veicoli provenienti da Benevento avvenga attraverso Via Molise con accesso dalla Rotonda dei Pentri debitamente segnalato con cartellonistica recante la dicitura "Uscita Fiera;

- che il flusso in ingresso dei veicoli provenienti dalla SS 372 avvenga attraverso Via Molise con accesso dallo svincolo in corrispondenza dell'azienda De Simone Group debitamente segnalato con cartellonistica recante la dicitura "Uscita Fiera;

- che il flusso in ingresso dei veicoli provenienti da Campobasso e dalla SS 87 Sannitica avvenga lungo Via dei Due Principati e Via Dormiente del Sannio attraverso lo svincolo Torrecuso - Zona Industriale della SS 87 Sannitica, debitamente integrato con cartellonistica recante la dicitura "Uscita Fiera;

- che il flusso in ingresso dei veicoli provenienti dalla SS 372 e da Caianiello avvenga lungo Via Dei Due Principati attraverso lo svincolo Campobasso della SS 372, debitamente integrato con cartellonistica recante la dicitura "Uscita Fiera.