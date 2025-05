Inaugurazione sede di Confindustria Benevento, ecco il piano traffico Dalle 14 chiusi area piazza risorgimento dinanzi nuova sede e parcheggio ex aree mercato

iovedì 8 maggio, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Confindustria Benevento e ANCE, a partire dalle ore 14 e sino al termine dell’evento, sarà chiusa al traffico veicolare l’area di piazza Risorgimento antistante la nuova sede di Confindustria e sarà interdetta al traffico l’area parcheggio ex area mercatale di piazza Risorgimento in quanto sarà riservata esclusivamente alla sosta dei veicoli delle autorità e degli imprenditori partecipanti all’evento.