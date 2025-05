Nuovo calendario rifiuti: prossimo ritiro vetro il 19 maggio Una modifica che coinvolge solo le utenze domestiche

L’Asia ricorda ai cittadini che in virtù della ordinanza sindacale n.145 dell’11 aprile la raccolta del vetro per le utenze domestiche servite dal ‘porta a porta’ sarà effettuata una volta ogni due settimane a partire dall’inizio di questo mese. Di conseguenza, gli operatori ecologici non passeranno per ritirare il rifiuto lunedì 12 maggio. I carrellati verranno svuotati, invece, il lunedì successivo 19 maggio. E così a seguire, a cadenza quindicinale.

Non cambia il conferimento/esposizione che dovrà essere effettuato: per i residenti della zona A (Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, Mellusi/Atlantici, Fontanelle/Via Avellino, Centro storico) la domenica sera, dalle ore 20 alle 24, e per i residenti della zona B (rione Ferrovia e Libertà) il lunedì mattina, dalle ore 12,30 alle 14,30. Per tutti vale il divieto di depositare il vetro all’interno di sacchi di plastica o di carta. Restano immutati giorni, modalità e orari di esposizione per le altre frazioni di rifiuto (organico, secco, plastica e carta).

L’Asia ricorda che tali modifiche non riguardano le utenze non domestiche per le quali il servizio di ritiro del vetro sarà effettuato ogni settimana.