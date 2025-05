Impianti termici: al via le ispezioni per il bollino blu Le modalità di svolgimento e le indicazioni dell'azienda

L’Asia ed il Comune di Benevento comunicano che a partire dal 12 maggio prossimo cominceranno le ispezioni a campione per verificare che gli impianti termici abbiano il bollino blu, il certificato previsto dalla normativa regionale che ne attesti il buon funzionamento. Ad oggi, risultano censiti 9.755 impianti a fronte di 10.000 non censiti.

Cosa succede durante un’ispezione e cosa devono fare i cittadini? Quando viene programmata un’ispezione, il responsabile dell’impianto (proprietario, inquilino, amministratore di condominio o terzo responsabile) riceverà una comunicazione ufficiale da Asia attraverso una raccomandata. All’interno ci saranno tutte le indicazioni: data, orario, codice impianto e istruzioni da seguire. Nel giorno indicato, l’utente dovrà essere presente per accogliere il tecnico, mostrare la documentazione relativa all’impianto, consentire l’accesso alle apparecchiature per la verifica dell’efficienza energetica, esibire un documento d’identità. Al termine dell’ispezione, verrà redatto un rapporto firmato da entrambe le parti e aggiornato il libretto di climatizzazione con l’esito del controllo.

Come riconoscere gli ispettori? Gli ispettori Asia saranno sempre identificabili. Avranno un tesserino di riconoscimento ufficiale, con nome, cognome e numero di matricola, una copia dell’avviso di ispezione, identico a quello ricevuto dal cittadino ed un documento di identità il in cui il nominativo corrisponde al tesserino di riconoscimento Asia. In nessun caso potranno chiedere denaro contante: ogni eventuale pagamento viene comunicato separatamente secondo le modalità ufficiali.

Quando si paga e quando no? L’ispezione è gratuita se l’impianto è regolarmente registrato e conforme alla normativa, è stata inviata una dichiarazione di efficienza energetica valida e non sono presenti anomalie o irregolarità. Diversamente, l’ispezione è a pagamento se l’impianto non è stato registrato o è privo di documentazione, mancano documenti essenziali come libretto, dichiarazione di conformità o bollino, l’impianto risulta non conforme alla normativa o presenta anomalie, il responsabile non si presenta all’appuntamento o ne impedisce lo svolgimento.

“Controllare gli impianti termici – dichiarano l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Rosa e l’amministratore unico Asia Donato Madaro - non è un semplice adempimento burocratico, ma un gesto di responsabilità verso la propria sicurezza, quella dei vicini e il benessere collettivo. Un impianto efficiente significa meno consumi, meno costi e meno emissioni”.

Per qualunque informazione o per comunicare un’impossibilità a ricevere l’ispezione nella data prevista, è possibile contattare Asia tramite pec all’indirizzo info@pec.impiantitermiciasiabn.it, via mail a info@impiantitermiciasiabn.it (allegando documento d’identità), o telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14 al numero verde gratuito 800254696 o ai numeri 0824 1778319 – 082417780441.