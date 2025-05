Il Fortore senza pediatra da oltre un mese e mezzo: Agostinelli sollecita l'Asl Il sindaco di San Bartolomeo: si intervenga con urgenza

"Una comunità intera, dieci comuni coinvolti e circa 750 bambini ancora oggi privi di assistenza pediatrica. È questo il drammatico scenario che il Fortore sta vivendo dal 17 marzo scorso, data in cui il dottor Antonio Giuseppe Martucci, unico Pediatra di Libera Scelta dell’ambito n. 1 del Distretto Alto Sannio Fortore, è andato in pensione. Da allora nessuna nomina di un sostituto è stata formalizzata, lasciando un vuoto assistenziale gravissimo in un’area già duramente colpita da carenze strutturali e sanitarie".

A denunciare con forza questa situazione è il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, che ha inviato una nota ufficiale al Direttore Generale dell’ASL BN, Gennaro Volpe, e per conoscenza ai vertici sanitari territoriali, allegando una petizione firmata da 1.790 genitori fortorini. La richiesta è chiara: procedere immediatamente alla nomina del pediatra e individuare l’ambito tra le zone carenti.

«È impensabile – dichiara Agostinelli – che un solo pediatra possa coprire un’area tanto vasta e con una viabilità complessa. La normativa stessa prevede la possibilità di deroga nei casi di specifiche difficoltà assistenziali locali, come nel nostro. È ora che buonsenso e rispetto dei diritti prevalgano sulla burocrazia».

Nella nota si fa inoltre riferimento all’articolo 30 degli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) dei Pediatri di Libera Scelta, che, a prescindere dai numeri, stabilisce l’obbligo di almeno due pediatri per ogni ambito. Il sindaco Agostinelli conclude chiedendo che la procedura sospesa venga riattivata “ad horas”, per garantire ai bambini fortorini il diritto fondamentale alla salute, oggi negato da oltre 50 giorni.