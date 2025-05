Giornata del medico sannita: il 10 maggio al San Marco Ospite d'onore Chiara Montaldo, responsabile dell’unità medica MSF Italia

Sabato 10 maggio alle ore 9.00 si celebrerà presso il Teatro San Marco di Benevento la tradizionale “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra Sannita”.

“In un momento storico in cui la professione medica e odontoiatrica sta attraversando una profonda crisi – dichiara il Presidente dell'OMCeO - Luca Milano - è quanto mai opportuna una manifestazione dal così alto valore sociale, umano e professionale.

Questa occasione è utile anche per ricompattare la categoria, perché oggi essere medici è una sfida che non si può affrontare da soli: abbiamo bisogno di restare uniti, di ascoltarci. E’ una sfida si, ma pur sempre un onore! Il primo momento sarà dedicato ai colleghi che nel 2024 hanno compiuto 40 anni di laurea. Il Consiglio dell'OMCeO li premierà con profonda gratitudine conferendo loro una pergamena: “custodi di un sapere prezioso, che non si trova sui libri, una vita dedicata ai bisogni dei fragili, un esempio da seguire”.

Successivamente toccherà ai giovani medici laureati nel 2024 con il solenne giuramento di Ippocrate. A tutti loro il Consiglio chiede di non avere paura, di portare avanti la loro missione senza timori.

Oggi la medicina – prosegue il presidente Luca Milano - ha bisogno di ponti ed è proprio questo il senso della giornata: uno sguardo lungo che unisce il sapere di chi ha vissuto e la forza di chi comincia: un vero passaggio di testimone.

Il Consiglio ha fortemente voluto inserire nel programma anche un momento per celebrare il valore umanitario della nostra professione. E’ con grande orgoglio e ammirazione che accoglieremo l’ospite d’onore: “Medici Senza Frontiere”. A testimoniare la loro operatività quotidiana nei contesti di conflitto e a basse risorse, la dott.ssa Chiara Montaldo, responsabile dell’unità medica MSF Italia”.

Infine, seguirà la proclamazione dei vincitori delle 4 borse di studio.

A condurre la “Giornata del Medico e dell'Odontoiatra sannita” sarà Melania Petriello, giornalista e autrice TV; ad impreziosire, infine, l’evento di arte e sensibilità giovanile l’esibizione musicale dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Bosco Lucarelli.