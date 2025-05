Ministro Valditara a Benevento: Scuola, avviato riscatto del Mezzogiorno - VIDEO FOTO - Il ministro dell'Istruzione del Merito: dai dati invalsi il Sud recupera più del Nord

Vitulazio, in provincia di Caserta, poi Benevento con la visita prima all'Istituto tecnico Agrario Galilei – Vetrone “un'eccellenza della Scuola italiana” poi a Pietrelcina e nuovamente in città per una conferenza.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara puntuale alle 12 ha varcato il cancello dell'Istituto Agrario di Benevento, scuola storica che per il Sannio rappresenta un'eccellenza vista la vocazione del territorio e al centro della Politica del Governo sulle scuole.

L'esponente della Lega e del governo Meloni, ha incontrato il personale e gli alunni con il dirigente scolastico Antonella Gramazio. Poi, il ministro Valditara si recato a Piana Romana, a Pietrelcina, per una visita ai luoghi di San Pio accolto dai sindaci di Pago Veiano, Pietrelcina e Pesco Sannita, Mauro De Ieso, Salvatore Mazzone e Nicola Gentile.

“800mila euro per il miglioramento di questa scuola” ha annunciato il ministro Valditara che ha più volte rimarcato: “A tutte le scuole della Campania conferma che prosegue l'attenzione del ministero e del Governo per l'istruzione. Abbiamo desiderio di poter avviare anche la contrattazione per portare nelle tasche del personale della scuola risorse importanti. C'è un Mezzogiorno in crescita. Lo scorso anno, secondo i dati invalsi ha recuperato più del settentrione. Nel mezzogiorno abbiamo fatto partire il piano strategico contro la dispersione scolastica. C'è un Mezzogiorno che ha visto in Cmapania interventi efficaci per combattere la dispersione scolastica”.

Ministero in campo “contro il bullismo ed episodi di violenza tra i giovani – ha rimarcato l'esponente della Lega -. La scuola ha un ruolo fondamentale e straordinario: educare alla cultura del rispetto e della solidarietà. Per questo abbiamo anche riformato lo statuto che regola la condotta a scuola”.

Infine Valditara annuncia: “Lunedì prossimo porterà la proposta di 'raccomandazione' a Bruxelles per l'uso dei cellulari e smartphone consigliato dai 14 anni in su”.

La giornata nel Sannio

Il ministro Valditara ha poi tenuto una conferenza su 'La scuola per il futuro' all'Università Giustino Fortunato di via Delcogliano dove ad accoglierlo il rettore dell'Unifortunato Giuseppe Acocella che ha dato il via agli interventi del segretario provinciale della Lega Luigi Bocchino, del responsabile Coesione Territoriale e Zes Mezzogiorno della Lega Luigi Barone, del responsabile Istruzione e Scuola della Lega Campania Michele Zarrillo con le conslusioni affidate al segretario regionale della Lega Gianpiero Zinzi e al ministro dell'Istruzione e del Merito che si è intrattenuto con i giornalisti rimarcando come