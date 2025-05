Boxe: presentato l'Europeo pesi gallo tra Picardi e Zara domani a Foiano La sfida dei due campioni nel comune fortorino. Sfida presentata nel Museo del Sannio

Domani, venerdì 9 maggio (diretta RaiSport ore 22) la sfida tra i due campioni sul ring nel comune già sede di tappa del Giro d’Italia 2024. Nel sottoclou altri cinque incontri a partire dalle ore 19. Biglietti disponibili online o al palazzetto il giorno dell’incontro.

È stato il Museo del Sannio di Benevento a fare da location per la presentazione ufficiale dell’incontro valido per l’assegnazione del titolo europeo professionistico dei pesi gallo tra il bronzo olimpico di Pechino 2008 Vincenzo Picardi, campano di Casoria, e il sassarese Cristian Zara, in programma domani, venerdì 9 maggio, a Foiano di Val Fortore. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, il sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Antonio Ruggiero, il coordinatore del comitato organizzatore locale, Luciano Cotena, insieme con i due pugili sfidanti.

“Stiamo cercando di dare una vetrina alla nostra terra grazie a questi eventi – ha spiegato Giuseppe Antonio Ruggiero -. Abbiamo in programma il Giro del Mediterraneo femminile di ciclismo, dopo aver ospitato l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia lo scorso anno. Siamo riusciti a riportare in Campania dopo oltre vent’anni un evento di questo tipo, Foiano è una capitale delle energie rinnovabili e questo ci permette di avere delle capacità finanziarie e organizzative per realizzare eventi del genere, ma senza la passione e il supporto di una squadra, solo la disponibilità economica non sarebbe sufficiente”.

“E' un evento sportivo eccezionale che permette di veicolare valori importanti che nel tempo si stanno perdendo. Grazie a queste iniziative i territori possono trovare benefici importanti – ha aggiunto Luciano Cotena -. Mi auguro che tutti i pugili coinvolti nella riunione regalino un bello spettacolo al pubblico, offrendo una vetrina anche alla Federazione Pugilistica Italiana. Spero sia solo il primo di una serie di eventi che si potranno sviluppare ulteriormente su questo splendido territorio”.

“E' un’occasione decisiva per la mia lunga carriera perché posso coronare un obiettivo che è anche un sogno – ha concluso Vincenzo Picardi -. Vincere questo titolo non sarebbe un punto di arrivo, anzi spero che mi permetta di aprire ulteriori porte internazionali. I precedenti non contano, ogni match ha una storia a sé, però sono in buona condizione e so che potrò giocarmela al meglio”.

La cintura è stata lasciata vacante dell’inglese Charlie Edwards, di cui Picardi era sfidante ufficiale, e sarà questo incontro a decretare il nuovo campione continentale. L’appuntamento è per domani, venerdì 9 marzo, a Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, con la diretta di RaiSport dalle ore 22, sul ring allestito al Green Village (località Mazzocca) con l’organizzazione della Promo Boxe Italia. Si tratterà della terza sfida tra i due, che si sono affrontati già in occasione del titolo italiano nel 2021 e del titolo Ebu Silver nel 2022, con la vittoria di Picardi in entrambi i casi, e che questa volta si affronteranno con in palio la prestigiosa cintura europea. I biglietti della riunione sono disponibili online sul sito www.bigliettipromoboxeitalia.it o potranno essere acquistati al palazzetto il giorno dell’incontro.

Un evento prestigioso per il territorio, che lo scorso anno ha visto già la partenza dell’undicesima tappa del Giro d’Italia che da Foiano ha portato la Carovana rosa a Francavilla al mare. Anche questa volta una manifestazione sportiva di rilievo internazionale, in cui sono previsti, nel sotto clou a partire dalle ore 19, altri cinque incontri che promettono di regalare ulteriore spettacolo agli appassionati di pugilato. Si inizierà con la sfida tra il campano Ciro Romano, al terzo incontro da pro, e il croato Luka Leskovic, un international contest nei pesi super welter. Seguirà il derby campano dei pesi leggeri tra Riccardo Valentino e Francesco Coppola, quindi saliranno sul ring il casertano Francesco Aiello, già vincitore nove volte da pro, e l’italo-brasiliano Ricardo Pompeo Mellone per i pesi super welter. Toccherà poi al pugile di San Valentino Torio Gianluca Ceglia, già campione Ebu e internazionale, affrontare il colombiano Camilo Caicedo nei pesi leggeri. Infine, prima della sfida clou, il salernitano Francesco De Rosa, orfano di avversari per il titolo italiano dei pesi super gallo, affronterà un altro colombiano, Omar Cuello.