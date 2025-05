Convegno "Sport è Salute" promosso da USAcli Benevento Domani presso l'Università del Sannio – Via dei Mulini, Edificio CUBO, Aula 5 – Benevento

L’Unione Sportiva Acli di Benevento organizza il convegno “Sport è Salute”, in programma per venerdì 9 maggio alle 10:00, presso l’Università del Sannio, Edificio CUBO – Aula 5, in via dei Mulini a Benevento.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Polisportivi”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani attraverso l’attività sportiva, la prevenzione e l’educazione alimentare.

Il programma

Saluti istituzionali: Antonio Meola – Presidente provinciale USAcli Benevento; Antonio Ricciardi – Presidente provinciale ASNeS;

Don Donato D’Agostino – Gestore dell’Istituto Paritario De La Salle;

Intervengono: Vito Pasquale – Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università del Sannio; Aldo Bove – Primario emerito Ospedale San Gennaro; Mario Collarile – Delegato CONI Benevento; Sara Meola – Biologa nutrizionista; Manfredo Fucile – Presidente regionale ASMeS; Fabio Maresca – Arbitro internazionale AIA – FIGC.

Conclusioni: Damiano Lembo – Presidente nazionale USAcli e Coordinatore nazionale degli Enti di Promozione Sportiva. Modera: Piercarlo Presutti – Capo Redattore ANSA Sport Nazionale. Per l'iniziativa gli organizzatori ringraziano: l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) nazionale e il presidente Carlo Zappi per aver autorizzato la partecipazione dell’arbitro internazionale Fabio Maresca al convegno. Parteciperanno all’evento dirigenti di associazioni sportive dilettantistiche (ASD), studenti dell’Istituto Paritario De La Salle e studenti dell’Università del Sannio.

Il convegno si inserisce all’interno di un percorso di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Unisannio e l’Unione Sportiva Acli, che porterà alla sottoscrizione di una convenzione finalizzata alla promozione congiunta di iniziative su salute e sport.