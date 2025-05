CampaniAlleva. "Vogliamo diventare la fiera zootecnica più grande d'Europa" FOTO Il presidente dell'Associazione allevatori Campania e Molise, Minicozzi al taglio del nastro

Taglio del nastro questa mattina per la terza edizione di campaniAlleva, la fiera zootecnica più grande del Sud Italia: boom di visitatori per il primo giorno di CampaniAlleva Expo 2025. Invase le strade del Cecas di Benevento, che si prepara ad accogliere centinaia di migliaia di visitatori nella tre giorni tra il 9 e l'11 maggio.

Come da programma, le autorità civili e religiose hanno presieduto il consueto taglio del nastro inaugurale, avvenuto intorno alle 10:30 presso lo stand istituzionale con la benedizione di don Maurizio Sperandeo. A fare gli onori di casa di Expo 2025, ovviamente, il direttore dell'Associazione Allevatori della Campania e del Molise Augusto Calbi e il presidente Davide Minicozzi.

"Soddisfazione enorme - ha esordito il Direttore Calbi -. Quest'anno i numeri sono altissimi: impressionanti. Oltre 500 epositori e 1000 animali. Quest'anno abbiamo ampliato il programma, arricchendolo di grandi novità: aspettiamo i visitatori per sorprenderli positivamente". Dello stesso parere il Presidente Minicozzi: "Dico sempre che questa è la vera prima edizione di CampaniAlleva: le prime due erano 'di prova'. Ambiamo in grande: vogliamo diventare la fiera zootecnica più grande d'Europa". E ancora: "La velocità con cui si è raggiunto il soldout delle aree espositive e delle strutture ricettive la racconta lunga sull'incidenza della manifestazione sul tessuto economico."

Si è detto orgoglioso anche il Sindaco del Comune di Benevento Clemente Mastella: "Questa fiera ha un'importanza che va rinnovata ogni hanno. Il Comune di Benevento ha manifestato la propria disponibilità a sostenere la fiera con i propri mezzi consentiti - ha proseguito il Primo Cittadino di Benevento -, perché serve un incoraggiamento indispensabile, affinché questa tre-giorni, che ha rivoluzionato la Città di Benevento, resti un appuntamento annuale fisso e non episodico."

Presente, come sempre, la Regione Campania con l'Assessore all'Agricoltura Nicola Caputo: "Puntiamo fermamente su questa fiera: il settore zootecnico è un comparto importantissimo per la Campania. Non è un caso che questa fiera si tenga a Benevento: il Sannio è un territorio molto significativo dal punto di vista agricolo e zootecnico".

Massiccia la presenza delle istituzioni presso il Cecas di Contrada Olivola: Antonio Capuano in rappresentanza del Consiglio Provinciale; il Vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro; l'Assessore al Commercio del Comune di Benevento Luigi Ambrosone; l'Assessore all'Ambiente de Comune di Benevento Alessandro Rosa. Presenti, tra gli altri, il Sindaco di Campolattaro Simone Paglia; il Sindaco di Cautano Alessandro Gisoldi; il Sindaco di Paduli Domenico Vessichelli; il Sindaco di Piedimonte Matese Vittorio Civitillo e il Sindaco di San Giorgio La Molara Nicola De Vizio. In prima fila, ovviamente, il team Coldiretti, che ha visto la partecipazione del Direttore Coldiretti Campania Salvatore Loffreda. Il debutto di Expo 2025 ha contato anche sulla presenza del Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella.

Per quanto concerne il programma di Expo 2025, la mattinata della tre giorni si è aperta con grande fermento intorno al ring centrale dove sono state presentate le razze Equine a limitata diffusione a cura di ANAREAI e, successivamente, il Cavallo Haflinger a cura di ANACHRAI. In seguito, sempre nell'area ring, ANAM ha presentato il Cavallo Maremmano.

Sempre in mattinata, in sala convegni Sipaoc ha tenuto l'incontro intitolato "Formaggi ovini e caprini. Analisi sensoriale e aspetti funzionali". Poco dopo, nella zona Show Cooking protagonista il Consorzio di Tutela Vitellone Bianco IGP con “T’amo Vitellone Bianco in cucina: ma come farlo in maniera corretta?”. A seguire, dalle 12:30, Le Ricette della Tradizione di Cuochi Contadini TerraNostra Campania.

Nel programma pomeridiano:

RING PROVE ATTITUDINALI:

14,20 Presentazione del Cavallo Agricolo Italiano T.P.R - ANACAITPR

15,00 Presentazione del Cavallo delle Murge e dell'Asino di Martina Franca -

ANAMF e Ist. Incremento Ippico di Foggia

15,40 Parata della Biodiversità a cura di ANA presentata da Nico Belloni

18,00 Show del Cavallo Arabo - ANICA

RING VALUTAZIONI MORFOLOGICHE:

11,00 Sfilata dei Bovini di razza Charolaise Italiana - ANACLI

14,00 Mostra Nazionale dei Bovini di razza Marchigiana - ANABIC

RING PROVE ATTITUDINALI CAVALLI - ESTERNO:

10.30 Presentazione del Cavallo Haflinger - ANACHRAI

11.30 Presentazione delle razze Equine a limitata diffusione - ANAREAI

14,00 Presentazione Monta da Lavoro Tradizionale – FITETREC ANTE

15,00 Presentazione del Cavallo Maremmano - ANAM

16,00 Gimkana Inclusiva - SEF ITALIA

18,00 Spettacoli Equestri

SALA CONVEGNI:

15,00 "Filiera Zootecnica nelle Aree Interne: Progetti ed Opportunità" - Coldiretti Campania

18,00 Convegno - CesVolab

AREA WORKSHOP:

14,00 “Biosicurezza, Lotta ai Roditori ed insetti negli ambienti zootecnici” -AlpiGreen

16,30 “La ricerca, lo studio e il riconoscimento, per la valorizzaziane delle razze avicole campane” - ACA CAMPANIA

AREA SHOW COOKING:

16,00 “Ri-Conoscere la carne” - Consorzio di Tutela Vitellone Bianco IGP

17,00 Team Benevento Senior Show Cooking - Associazione Provinciale Cuochi Benevento

20,30 Gran Galà Equestre Campanialleva Expo – regia di Nico Belloni