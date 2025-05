CampaniAlleva Expo 2025: al Cecas previsto il picco di visitatori In fiera Vincenzo Gesmundo, Segretario generale della Coldiretti

CampaniAlleva si è aperta col botto: il debutto di Expo 2025 ha contato oltre 50.000 visitatori, che hanno invaso il Cecas di Benevento per presenziare alla più grande fiera zootecnica del Sud Italia. Ma è nella giornata odierna, sabato 10 maggio, che si è registrata la prevedibile impennata di partecipanti: già dalle prime ore di fiera, CampaniAlleva ha accolto una folla calorosissima, superando i numeri già impressionanti del day two della precedente edizione. Previsto conseguentemente in giornata il picco di visitatori della tre-giorni.

Il secondo giorno di Expo 2025 ha visto la partecipazione alla fiera di Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale della Coldiretti, intervenuto al convegno ANASB e ai microfoni del Podcast ‘Casalleva’: “Quello della zootecnia è oggi uno dei settori trainanti in termini agricoli generali. Serve che le istituzioni credano e investano in questo ambito declinato in termini fieristici, perché è dal ritorno assicurato e può ripristinare un intero settore che è sicuramente in difficoltà.”



Il programma odierno di Expo 25 si è aperto, alle ore 9:00, con la Mostra Interregionale del Cavallo Haflingher a cura di ANACHRAI e, a seguire, la Presentazione del Cavallo Maremmano a cura di ANAM nella zona-prove attitudinali. Hanno fatto seguito la Presentazione delle razze Equine a limitata diffusione (di ANAREAI) e la Presentazione del Cavallo delle Murge e dell'Asino di Martina Franca - ANAMF e Ist. Incremento Ippico di foggia. La mattinata del ring centrale interno si è conclusa con il Cavallo Agricolo Italiano T.P.R., organizzato da ANACAITPR, e, infine, l’esposizione di Razze Equine a limitata diffusione di ANAREAI.

Sempre in mattinata, alle ore 9:00, nel ring di valutazioni morfologiche ha avuto luogo la prestigiosa Mostra Interregionale dei Bovini di razza Limousine curata da ANACLI. In contemporanea, nel ring esterno-prove attitudinali è stato esposto il Cavallo Haflingher (di ANACHRAI), a cui ha fatto seguito la Presentazione delle razze Equine a limitata diffusione di ANAREAI e la Presentazione del Cavallo delle Murge e dell'Asino di Martina Franca curata da ANAMF e Ist. Incremento Ippico di Foggia. Per concludere, dopo mezzogiorno, in tale zona il pubblico ha assistito ad ulteriori spettacoli equestri.

Come anticipato, la mattinata di Expo 2025 ha visto un particolare movimento in zona convegni, ove alle ore 10:00 ha avuto luogo la “Conferenza Conclusiva Progetto BIG” a cura di ANASB. Allo stesso orario, in zona Work Shop c’è stata la Presentazione risultati dei Progetti Sonoil ed EvoOlio di GAL TABURNO. L’Area Show Cooking ha attratto tantissimi visitatori con “T’amo Vitellone Bianco in cucina: ma come farlo in maniera corretta?”, organizzato dal Consorzio di Tutela Vitellone Bianco IGP alle 11:00. A mezzogiorno, invece, protagonista La Cucina Contadina - Cuochi Contadini di TerraNostra Campania.

PROGRAMMA POMERIDIANO:

AREA RING:

14,40 Il Cavallo Agricolo Italiano T.P.R - ANACAITPR

15,30 Best in Show Bovini di razza Limousine - ANACLI

16,40 Parata della Biodiversità a cura di ANA presentata da Nico Belloni

18,30 Sfilata dei Campioni - ANICA

RING VALUTAZIONI MORFOLOGICHE

14,00 Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Marchigiana - ANABIC

RING PROVE ATTITUDINALI CAVALLI - ESTERNO

14,30 Gimkana Inclusiva - SEF ITALIA

16,20 Razze Equine a limitata diffusione - ANAREAI

17,20 Il Cavallo Agricolo Italiano T.P.R - ANACAITPR

18,00 Presentazione del Cavallo Maremmano - ANAM

18,50 Monta da Lavoro Tradizionale – FITETREC ANTE

SALA CONVEGNI

15,00 Aree Interne Territorio di Opportunità" a cura di CIA CAMPANIA

17,30 Prospettive dell’allevamento da carne tra valorizzazione delle produzioni e sostenibilità economica" a cura di AACM; “Radici: memorie contadine” Mostra d’arte rurale a cura di Associazione; Acqua Fredda Nostra

AREA WORKSHOP

15,00 Pillole di Biodiversità dal Centro Sud Italia" - FIDSPA CAMPANIA

17,00 Apicoltura 2025 tra sfide ed opportunità - Associazioni Apistiche Campane

18.00 “Torrecuso 50 anni di Vino” - Coldiretti Benevento.

AREA SHOW COOKING

15,00 Assaggio guidato all'Olio Extra Vergine di Oliva - APROL CAMPANIA

16,00 Le Ricette della Tradizione - Agrichef CIA CAMPANIA

17,00 Team Benevento Junior Show Cooking - Associazione Provinciale Cuochi Benevento

20,30 Gran Galà Equestre di Campanialleva – Regia di Nico Belloni