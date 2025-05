CampaniAlleva: ultimo giorno della fiera zootecnica Il deputato Cerreto fa visita a Expo 2025 e scommette sul progetto

Si chiude col botto la terza edizione di CampaniAlleva Expo 2025. Alle 22:00 di oggi, domenica 11 maggio

2025, calerà il sipario sulla fiera zootecnica più grande del Meridione, che ha riempito di migliaia di visitatori la sede del Cecas di Benevento. Gli sbalorditivi numeri della tre-giorni, ancora in fase di completamento, hanno evidenziato un dato importantissimo: nonostante l’affluenza massiccia ad Expo 2025, l’ampliamento dell’area espositiva (50.000 metri quadri) e la corposa offerta di oltre 500 aziende espositrici hanno distribuito perfettamente la folla di visitatori, rendendo la fiera ancora più piacevole e in grado di smaltire ogni genere di coda, dal parcheggio ai singoli punti commerciali.

L’ultimo appuntamento della tre-giorni ha registrato la visita del Deputato della Repubblica Italiana di Fratelli d’Italia Marco Cerreto. L’Onorevole ha presenziato all’Assemblea Provinciale di Coldiretti, presieduta dal Vicepresidente Nazionale Coldiretti Gennarino Masiello e dal Direttore Coldiretti Campania Salvatore Loffreda presso lo stand istituzionale della Confederazione.

“Dobbiamo trasferire a tutti l’importanza e la centralità del sistema agricolo nel nostro Paese. Bisogna credere nel valore della terra, delle tradizioni e di questo lavoro. Questo è un sistema che produce ciò che tutto il Mondo c’invidia: dobbiamo tutelarlo e valorizzarlo. Con questo nuovo Governo stiamo imbeccando la strada giusta: in 30

mesi abbiamo effettuato una massiccia iniezione finanziaria, dimostrandoci molto vicini al sistema agricolo

e non solo. Sarò sempre dalla parte di chi si sporca le mani di terra”.



A fare gli onori di casa di Expo 2025 presso l’Assemblea Coldiretti c’era il Presidente AACM Davide Minicozzi che, nel ricordare l’ampliamento esponenziale della fiera, ha anche ribadito la necessità di un aiuto

economico-finanziario da parte delle istituzioni volto alla tutela dell’ente fiera: “CampaniAlleva è CampaniAlleva – ha esordito Minicozzi -. Tra le più grandi fiere d’Italia: all’inizio ci credevano in pochi, ma dopo due anni di sperimentazioni organizzative e di spazi siamo giunti alla prima edizione ‘ufficiale’ di questa manifestazione, che vede l’unione dell’Associazione Allevatori della Campania e del Molise e di Coldiretti. Ma questa unione e il sostegno locale non bastano: il Ministero ci ha concesso il patrocinio e lo ringraziamo, ma serve imbastire un tavolo di trattativa che, con la presenza di Coldiretti Campania e quella del Governo, possa decretare un sostegno economico concreto per l’ente fiera, oltre a garantire il futuro di tantissimi giovani agricoltori e allevatori. Perché questo è un sistema vivo: lo dimostrano i numeri di questa splendida manifestazione”.

L’invito è stato accolto favorevolmente dall’Onorevole Cerreto, tra gli applausi scrocianti della folla, seguiti da una stretta di mano che sa di intesa. A chiosa del proprio intervento, infine, il Presidente Minicozzi ha riportato una news da record: nella giornata odierna, ad Expo 2025, presso il lato espositivo di macchinari agricoli, è stata venduta una trivella dal valore di oltre 300.000 Euro. Ma le visite a CampaniAlleva per l’ultimo giorno di fiera non sono terminate. Expo 2025 ha accolto anche Salvatore Micone, Assessore alle Politiche Agricole e Agroalimentari della Regione Molise, che ha incontrato il Direttore AACM Augusto Calbi. L’Assessore Micone ha visitato tutti gli stand di espositori molisani, assaggiando prodotti enogastronomici del proprio territorio e provando le attrezzature agricole esposte. “E’ stato un piacere accogliere l’Assessore Micone – ha dichiarato il Direttore Calbi, che ha fatto gli onori di casa -. E’ stata un’occasione straordinaria per fargli prendere nota della grandezza della fiera. C’è stato anche un momento particolarmente emozionante a cui ha assistito: la sfilata di cavalli di razza Pentro, storica razza molisana allevata nel pantano della Zittola grazie all’impegno, alla costanza e alla tenacia di pochissimi allevatori, in grado di superare ogni difficoltà. Grazie a loro, oggi questa razza è

straordinariamente apprezzata nella biodiversità molisana”.