Sant’Agostino D’Ippona: l’invenzione della filosofia cristiana L'incontro della Delegazione di Benevento dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro

La Delegazione di Benevento dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha tenuto sabato 10 maggio presso la Sala Capitolare del Duomo di Benevento l’appuntamento mensile di formazione per le Dame e i Cavalieri sul tema: “Sant’Agostino D’Ippona. L’invenzione della filosofia cristiana”. Relatore del momento formativo è stato don Massimiliano Del Grosso, Dottore in Filosofia con specializzazione di indirizzo gnoseologico presso la Pontificia Università Lateranense di Roma e parroco di San Lupo.

È stata una coincidenza provvidenziale il fatto che il tema della formazione spirituale del mese di maggio della Delegazione di Benevento, definito e programmato con largo anticipo, riguardasse il pensiero di Sant’Agostino di cui il nuovo Papa Leone XIV è un “figlio” spirituale, essendo appartenente all’Ordine che si rifà alla sua spiritualità e Regola, come ha spiegato nel saluto ai fedeli di tutto il mondo il giorno della sua elezione.

Don Massimiliano Del Grosso ha illustrato con efficacia, attraverso una relazione approfondita, gli elementi più importanti del pensiero del filosofo e Dottore della Chiesa Agostino D’Ippona, sottolineando come egli sia stato all’origine della filosofia e teologia cristiana.

Hanno partecipato al pomeriggio di formazione Federico Leonardi Donato Preside della Sezione Sannio – Irpinia, Riccardo Derna Delegato della Delegazione di Benevento, Francesco Parente Cancelliere della Sezione Sannio - Irpinia ed Ennio Zerrillo Consigliere della Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.