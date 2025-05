Bagni di bar e locali: a Benevento Mastella lancia la stretta su decoro e igiene Un invito rivolto agli esercenti per rendere la città più accogliente anche per i turisti

Il livello di accoglienza di una città passa inevitabilmente dai servizi, anche privati, che si offrono. E il monito del primo cittadino di Benevento è per i gestori di bar e locali e arriva, questa volta, per i servizi igienici.

il monito del sindaco Mastella

Nell'ambito della conferenza di presentazione della nuova campagna di Asia "Piantala!" Il sindaco Clemente Mastella ha spiegato "puntiamo a cambiare la città e in tanti, turisti e Beneventani che vi fanno ritorno per visitarla, notano già il miglioramento ma è essenziale fare di più, in particolare per i servizi igienici che in molti bar sono davvero carenti per decoro e igiene, dunque invito gli esercenti a migliorare questo servizio e invito la polizia municipale a controllare esercitando innanzitutto moral suasion, per poi mettere in campo i provvedimenti del caso".