Palazzo Mosti: esposto lenzuolo bianco per le vittime del conflitto a Gaza Mastella: gesto simbolico auspichiamo la pace

Quest'oggi il Comune di Benevento ha esposto un lenzuolo bianco sulla facciata del Municipio storico come segno di lutto, solidarietà e denuncia per le vittime del conflitto a Gaza, aderendo alla relativa mobilitazione nazionale.

"Un gesto simbolico - ha evidenziato il sindaco Clemente Mastella - per le sofferenze inflitte alla popolazione civile di Gaza e in particolare ai bambini. Questa atroce scia di dolore deve arrestarsi e la solidale partecipazione emotiva va ampliata ai tanti martiri di questo stridente ritorno dei conflitti sulla scena mondiale: dai giovani trucidati dalla follia terroristica di Hamas il 7 ottobre 2023, al grido di dolore proveniente dagli altri luoghi di questa devastante guerra mondiale a pezzi di cui ha parlato Papa Francesco: dall'Ucraina al Myanmar, fino al Sudan. Auspichiamo che presto si realizzi l'auspicio di Leone XIV per una 'pace disarmata e disarmante'", conclude il sindaco Mastella.