Benevento, Ottogol in onda martedì: ospite il presidente Vigorito

Il Benevento ha chiuso il girone d'andata nel migliore dei modi, conquistando a Cerignola la quarta vittoria consecutiva che gli ha permesso di fregiarsi del titolo di "campione d'inverno". Al di là di questo aspetto che vale fino a un certo punto, ciò che i giallorossi possono raccogliere sono i netti miglioramenti riscontrati sotto tutti i punti di vista. Adesso c'è la sosta, con il prossimo appuntamento cerchiato in rosso che è datato 5 gennaio, quando al Vigorito si presenterà il Crotone. Intanto, per i tifosi giallorossi ci sarà un bel regalo di Natale che riguarda Ottogol. La trasmissione di appronfondimento dedicata alla Strega, condotta da Sonia Lantella, avrà come ospite il presidente Vigorito. Il massimo dirigente giallorosso avrà modo di commentare il cammino della squadra di Floro Flores e, ovviamente, formulare gli auguri ai sostenitori del Benevento. L'appuntamento è fissato eccezionalmente di martedì, il prossimo 23 dicembre, con inizio fissato alle ore 20:30 su Ottochannel.