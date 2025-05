Focus su: "Adozioni: famiglie che nascono tra procedure e criticità" Promosso dall’Osservatorio sul diritto di Famiglia di Benevento e dal Consiglio dell’Ordine Avvocati

"Adozioni: famiglie che nascono tra procedure e criticità": è questo il titolo del convegno in programma a Benevento, nella sala Vergineo del Museo del Sannio, giovedì 29 maggio alle ore 15.

Un pomeriggio di studio e approfondimento promosso dall’Osservatorio sul diritto di Famiglia, sezione di Benevento e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento che vuole essere un momento di divulgazione e confronto sulle procedure di adozione e anche sulle criticità che queste comportano, non solo nel periodo dell’adozione, ma anche nel delicato periodo post adottivo.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Lella Preziosi e prevede una tavola rotonda a cui parteciperanno Rossella Bertolani, giudice togato del Tribunale Per i Minorenni di Napoli, Giuseppe Esposito, psicoterapeuta dir. UOC ASL NA 1, Carmelina Crovella psicoterapeuta, Dirigente ASL NA 1 già giudice onorario del Tribunale Per i Minorenni di Napoli, Adriana Ferrigno psicoterapeuta dirig. ASL NA 1 già giudice onorario Tribunale per i Minorenni di Napoli. A seguire è previsto un question time ad alimentare il dibattito “affinchè l’incontro- spiegano le

avvocate Stefania Pavone e Maria Carmela Cicchiello, rispettivamente presidenti del Coa di Benevento e dell’Osservatorio sul Diritto di Famiglia, sezione di Benevento – costituisca anche un’ opportunità per chi come professionista o come aspirante genitore avesse l’esigenza di avere un confronto sui temi che riguardano l’adozione direttamente con chi quotidianamente ha il compito di decidere sull’idoneità all'adozione internazionale delle coppie aspiranti oltre che di scegliere anche le coppie per l’adozione nazionale di bambini dichiarati adottabili, pronunciando alla fine del periodo di affidamento preadottivo l'adozione. E’ possibile inviare le domande che saranno sottoposte ai relatori durante il question time semplicemente inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: ondifbenevento2025@libero.it