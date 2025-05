Fornitura libri di testo: via procedura di accreditamento Fino al 16 giugno la procedura per gli operatori economici interessati

Il Comune di Benevento, anche per l’anno scolastico 2025/2026, intende assicurare, nel rispetto della normativa vigente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie mediante l’emissione di cedole librarie in formato elettronico, da utilizzarsi presso esercizi commerciali accreditati. Pertanto, fino al 16 giugno 2025 possono partecipare alla procedura di accreditamento gli operatori economici interessati alla fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti scuole primarie ubicate nel territorio comunale per l’anno scolastico 2025/2026.

Si precisa che librerie già accreditate lo scorso anno presso questo Ente dovranno confermare la volontà di accreditarsi compilando apposito modello di dichiarazione (allegato C) ed il modello (allegato B), che comporterà l’accettazione piena ed incondizionata delle clausole contenute nel documento di fornitura dei libri di testo degli alunni della scuola primaria A.S. 2025/2026 reperibili, unitamente ad altra documentazione inerente la procedura di accreditamento rinvenibile sul sito Internet del Comune di Benevento al seguente link: https://comune.benevento.it/novita/avviso-pubblico-cedole-librarie/