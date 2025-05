Benevento: è crisi lavoratori agricoli "ogni giorno piccole aziende scompaiono" In piazza per la lotta al caporalato. La denuncia "troppi incidenti e morti sul lavoro"

Desertificazione delle aziende e concentrazioni in grandi realtà che purtroppo non garantiscono un lavoro di qualità a tutti gli addetti della filiera. E lo stallo che ancora blocca i lavoratori forestali.

Un quadro impietoso quello tracciato per il Sannio da Angelo Franzese, segretario della Flai (Federazione Lavoratori Agro Industria) Cgil Avellino – Benevento oggi in presidio davanti alla Prefettura di Benevento in adesione alla mobilitazione nazionale per la tutela dei lavoratori agricoli e la lotta al caporalato.

Una manifestazione per chiedere che si applichi fino in fondo la legge 199/2016 contro il caporalato e per denunciare l’abuso di appalti al massimo ribasso, subappalti e sfruttamento lavorativo.

L'allarme: ancora troppe anomalie sui luoghi di lavoro

“Al di là dei protocolli che sono stati firmati sulla filiera agricola di qualità ad oggi – dettaglia Franzese - riscontriamo nei vari comparti ancora troppe anomalie sui luoghi di lavoro, appalti al ribasso, che ovviamente non fanno altro che diminuire il valore aggiunto sulla filiera produttiva e che spesso provocano anche incidenti sul lavoro, spesso anche mortali”.

Una sacca di illegalità che comprende lavoratori non dichiarati, paghe da fame, turni massacranti, contratti falsi o assenti.

E Franzese ribadisce ancora “Rivendichiamo, inoltre una svolta sul contratto dei forestali che ha avuto uno stallo a livello nazionale. Sono i temi su cui vogliamo sensibilizzare il Prefetto”.

Sannio: desertificazione e assenza di strategie

Un momento per ribadire anche l'importanza del referendum dell'8 e 9 giugno. E poi fa il punto sull'ambito più strettamente provinciale: “Assistiamo ogni giorno a una desertificazione delle aziende che sono in difficoltà dal punto di vista di strategie politiche e industriali sul nostro territorio. Vediamo piccole aziende che purtroppo chiudono, grandi aziende che fanno da padrona sul mercato e che purtroppo però non garantiscono un lavoro di qualità a tutti gli addetti della filiera”.