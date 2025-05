Torna la rievocazione storica "La Contesa di Sant’Eliano" Al Teatro Romano di Benevento domenica 1 giugno, dalle 11 alle 18.30 e lunedì 2 dalle 15 alle 18.30

Domenica 1° e lunedì 2 giugno 2025 il Teatro Romano di Benevento aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese e il giorno della Festa della Repubblica.

Per l’occasione, nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Benevento, torna in scena “La Contesa di Sant’Eliano”, rievocazione storica giunta alla sua XIV edizione ed organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Benevento Longobarda, grazie al sostegno del Fondo nazionale per la rievocazione storica del Ministero della Cultura.

Come ogni anno le quattro ‘fare’ si scontreranno in avvincenti tornei nella speranza di poter conquistare le reliquie di Sant’Eliano, il martire di Sebaste, nell’attuale Armenia, traslato a Benevento nel 763 dal Gastaldo Gualtari, inviato dal duca Arechi II a Costantinopoli per compiere una missione diplomatica. Oltre ai tornei ci saranno anche banchi didattici di archeologia sperimentale, attraverso i quali i visitatori potranno approfondire le proprie conoscenze riguardo agli aspetti di vita quotidiana della società longobarda.

Il programma delle due giornate

Domenica 1° giugno

ore 11.00 laboratorio di scherma storica per bambini

ore 12.00 torneo di tiro alla fune

ore 15.30 torneo di kubb

ore 16.00 torneo di tiro con l’arco

ore 16.30 incontro di divulgazione: la cartografia nel medioevo

ore 17.00 torneo di combattimento con lancia a due mani

ore 17.30 incontro di divulgazione: la scrittura beneventana

ore 18.00 torneo di combattimento a squadre

Lunedì 2 giugno

ore 15.30 torneo di lancio del giavellotto

ore 16.00 torneo di lancio dell’ascia

ore 17.00 torneo di lancio con la frombola

ore 17.30 incontro di divulgazione: le armi dei longobardi

ore 18.00 torneo di combattimento con spada e scudo

ore 18.30 proclamazione della fara vincitrice e chiusura manifestazione