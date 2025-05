Benevento: proclamato lutto cittadino per i funerali di Francesco Pio Nella giornata di domani, mercoledì 28 maggio 2025

Con ordinanza, il sindaco Clemente Mastella ha proclamato il lutto cittadino, in segno di cordoglio, rispetto e riflessione, nella giornata di domani, mercoledì 28 maggio 2025, giorno in cui, alle ore 10:00, in Benevento presso la Chiesa di San Modesto, si svolgeranno le esequie del giovane Francesco Pio de Luca, tragicamente deceduto a seguito di un incidente stradale.

Il sindaco con il provvedimento invita i titolari di esercizi commerciali, le cui attività sono ubicate al Rione Libertà, ad assumere, nell’orario di concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre, comportamenti rispettosi dello spirito del lutto cittadino; ad effettuare un minuto di raccoglimento alle ore 10,00 presso le sedi degli uffici pubblici del territorio cittadino.