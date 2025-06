Festa dell'Ambiente a Benevento: bambini protagonisti per futuro migliore VIDEO FOTO - Organizzata da Asia e Comune. Premiato Vigorito: nuove generazioni più consapevoli

Circa mille studenti, 14 scuole, 25 stand espositivi, premiazioni, musica e divertimento per la quarta edizione della ‘Festa dell’Ambiente’, l’evento con cui l’Asia ed il Comune di Benevento ogni anno celebrano l’ambiente premiando persone, realtà e modelli che praticano e promuovono la sostenibilità ambientale.

Nella splendida cornice della villa comunale di Benevento per tutta la mattinata si sono susseguiti laboratori, confronti, interventi, giochi didattici a tema ambientale e sport per i più piccoli.

Ospiti d’onore dell’edizione 2025, premiati con delle targhe, sono stati Oreste Vigorito, fondatore e Ceo di Ivpc e presidente di Confindustria Benevento, Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente e Luca De Gaetano, fondatore e presidente nazionale di Plastic Free. A fare gli onori di casa, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa e l’amministratore unico dell’Asia Donato Madaro.

A presentare la manifestazione la giornalista di canale 16 Ottochannel tv, Sonia Lantella che via via ha coinvolto le scolaresche ed invitato ospiti e premiati sul palco.

Una vera festa dell'ambiente che si è svolta con la consapevolezza che i bambini, i giovani di oggi sapranno fare di più per il futuro affinché ci sia sempre più il rispetto del territorio.

Nuove generazioni, come ha spiegato anche il presidente Vigorito “che tanto di più fanno per l'ambiente rispetto a quando eravamo noi giovani. Alllora non avevamo ben capito che il territorio, il mare e tutto ciò che è natura andava preservato. Loro (indicando i tantissimi bambini ndr) stanno crescendo invece con la consapevolezza che l'ambiente va protetto).

TUTTE LE INTERVISTE NEL VIDEO

In aggiornamento