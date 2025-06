Confindustria Benevento alla Festa dell’Ambiente 2025 Pancione: l'ambiente non è più un vincolo ma una leva strategica

Confindustria Benevento, con uno stand realizzato dalla Sezione Ambiente ha preso parte alla Festa dell’Ambiente 2025 presso la Villa Comunale, organizzata da Asia Benevento e Comune di Benevento.

Si tratta di una presenza costante che costituisce un punto di orientamento informativo e divulgativo per le imprese del settore interessate ad aumentare la consapevolezza degli impatti ambientali e dei rischi connessi, in particolare nei confronti delle nuove generazioni.

Con gadget, materiale espositivo e colorate mascotte, il Gazebo Confindustria è stato arricchito dalla presenza delle aziende B for Pet; Consorzio Campale Stabile, Ecologia della valle; Ecologia Sannita; Geieffe; New Vision; Tecnobios; Ricicla; Sanav.

La presenza di Confindustria anche nel gazebo della IVPC (Italian Vento Power Corporation) voluto dal Presidente, Oreste Vigorito, che conferma la sua presenza dopo il successo dello scorso anno, per dare merito ad una manifestazione altamente significativa per il forte valore educativo nei confronti dei più giovani.

Ad arricchire la compagine della delegazione industriale sannita il gazebo della New Vision, azienda titolare di un impianto di compostaggio in Sassinoro.

Nelle parole di Giuseppe Pancione, Presidente della Sezione Ambiente di Confindustria Benevento, sottolineato il valore simbolico e tangibile di manifestazioni quale quella odierna: “Sensibilizzare tutti e in particolare le nuove generazioni circa l’importanza della cura e della tutela dell’ambiente è un nostro obiettivo e prima di tutto un dovere. I ragazzi di oggi che saranno gli attori del mondo produttivo di domani, devono comprendere grazie al nostro esempio l'importanza della convivenza tra Ambiente e Industria: non si può salvaguardare il pianeta bloccando le iniziative imprenditoriali, ma solo se queste operano nel rispetto dei principi della sostenibilità e circolarità. La sinergia tra pubblico e privato e la ricerca applicata sono le chiavi per preservare realmente i nostri territori.

Proprio parlando ai giovani mi piace sottolineare che la vera innovazione in campo ambientale non è solo quella tecnologica, è soprattutto visione, responsabilità, capacità di ascolto.

Serve un cambio di paradigma per la costituzione di un ecosistema territoriale che premi chi investe davvero nella sostenibilità, contribuisca a snellire la burocrazia, metta a sistema competenze, capitali e istituzioni.

E serve anche il coraggio di ripensare il concetto stesso di sviluppo: un suolo risanato, un’acqua pulita, un paesaggio preservato non sono un costo, ma un’infrastruttura produttiva essenziale.

In un’economia che cambia, l’ambiente non è più un vincolo: è una leva strategica. Se siamo in grado di costruire vere filiere dell’innovazione ambientale, unendo università, imprese, enti locali e cittadini, potremo sostenere un’industria che non si limita a produrre, ma che rigenera. Che non si accontenta di “compensare” l’impatto ambientale, ma che lo previene, lo riduce, lo trasforma in valore condiviso.”

La mattinata si è conclusa con una cerimonia finale durante la quale sono stati consegnati riconoscimenti ad aziende e istituzioni che nel territorio si sono distinte per una forte vocazione alla sostenibilità ambientale.

Il Presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, in qualità di Fondatore e CEO di IVPC, è stato premiato dall’Assessore all’ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa, per “L’Impegno per la crescita economica, ambientale e sociale del territorio”.