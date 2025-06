Via Francigena tratto sannita. Si costituisce l’Associazione temporanea Tra i comuni interessati dal percorso, Vitulano ottiene l’indicazione a capofila provinciale

La Regione Campania ha adottato lo scorso 13 marzo la Delibera di Giunta n. 110, contente le linee strategiche per la valorizzazione turistica dei cammini regionali, in particolar modo della via Appia e della Via Francigena. Entrambi i percorsi attraversano la provincia di Benevento e sono considerati un vettore importante per far confluire i flussi turistici verso le aree interne, vista la crescita costante del turismo lento negli ultimi anni.

Per gli interventi a farsi sulla Via Francigena è previsto uno stanziamento di 4,3 M€ di cui 1.526.500,00 per la provincia di Benevento. Le modalità di assegnazione saranno contenute in uno specifico bando che la regione pubblicherà nelle prossime settimane e al quale parteciperanno i comuni attraversati con la costituzione di ATS provinciali per rendere più aderenti al territorio le progettualità da candidare.

Il comune di Vitulano è coinvolto insieme a quelli di Benevento, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Cautano, Faicchio, Foglianise, Ginestra degli Schiavoni, Paduli, Pago Veiano, Paupisi, Pietrelcina, Ponte, San Salvatore Telesino, San Giorgio la Molara, Sant’Agata de Goti, Sant’Arcangelo Trimonte, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio e Torrecuso. Fin dal primo incontro tra questi enti il comune di Vitulano ha cercato di dare spunti utili per la progettazione approfondendo gli aspetti principali da considerare. Ha così ottenuto l’immediata indicazione a capofila dagli altri comuni che nella quasi totalità hanno già deliberato in tal senso. “La via Francigena potrà essere uno strumento importantissimo per lo sviluppo turistico dell’intero comprensorio e per questo sarà fondamentale promuovere adeguatamente gli elementi più significativi del territorio sannita”. Così il Sindaco di Benevento Clemente Mastella che ringrazia l’amministrazione di Vitulano per il tempismo con cui si è mossa.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto per mettere insieme così tanti comuni, tra cui la città capoluogo di Benevento e i centri maggiori di Sant’Agata dei Goti, Telese Terme, Pietrelcina. Siamo orgogliosi e riconoscenti per il ruolo riconosciuto che interpreteremo con grande impegno e senso di responsabilità per realizzare una progettazione di ampio respiro sulla Francigena” – dichiara il Sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi.