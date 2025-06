Fatebenefratelli di Benevento: Rea neo responsabile Unità Operativa di Oncologia Ecco come è organizzata l'Unità operativa e la sua equipe

Il dottor Antonio Rea è il nuovo responsabile dell'Unità Operativa di Oncologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento.

Il dottor Rea – si legge in una nota del nosocomio - è reduce da una esperienza professionale rilevante all'Ospedale Monaldi di Napoli e vanta un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda la sua specialistica.

Unità Operativa di Oncologia

L'Unità Operativa di Oncologia del Fatebenefratelli di Benevento è organizzata in tre attività funzionali tra loro complementari: “Degenza ordinaria, Day Hospital ed Ambulatorio. La degenza ordinaria dispone di 10 posti letto, utilizzata per complicanze e trattamenti complessi che richiedono il monitoraggio dei pazienti H24. Il servizio di Day Hospital, effettua trattamenti antineoplastici e posizionamento e monitoraggio di cateteri venosi. L'attività ambulatoriale prevede prestazioni per prime visite,monitoraggio terapie oncologiche orali,“second opinion”e controlli di follow-up.

L'equipe oncologica

L'equipe oncologica dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù FBF è composta dai dottori Antonio Rea (in qualità di Responsabile), Giuseppe Colantuoni, Angelo Campagna ed Elisa Varriale, in stretta collaborazione con il team multidisciplinare composto dalla caposala Suor Lucia, dagli infermieri Laura De Maria, Rita Capozza, Barbara Vetere, Roberto De Marco, il farmacista Dott.Emilio Leo, le volontarie del Servizio Civile Luisa Biele,Viola Guerra, Daniela Corrado, e dalle figure professionali presenti già in ospedale: “psicologi, nutrizionisti, assistenti sociali e fisioterapisti”.

Soddisfazione è stata espressa per questo nuovo cammino che vedrà protagonista il dottor Antonio Rea, dal Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos, dai direttori sanitario ed amministrativo Maria Carmela Ferraro e Giovanni Carozza.