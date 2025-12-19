Serie C / Diretta Audace Cerignola-Benevento 0-2, raddoppio di Manconi LIVE

Al Monterisi si affrontano Cerignola e Benevento per l'ultima giornata del girone d'andata. I giallorossi sono a caccia della quarta vittoria consecutiva, con l'obiettivo di arrivare al giro di boa al comando della classifica, ma dovrà superare lo scoglio rappresentato dalla formazione guidata da Maiuri.
23' - RADDOPPIO DEL BENEVENTO! Ripartenza giallorossa con Lamesta che serve Manconi per il 2-0
20' - Il Benevento mantiene il baricentro avanzato per impensierire la retroguardia del Cerignola
10' - GOL DEL BENEVENTO! Azione magistrale del Benevento con Manconi che serve Simonetti: il giallorosso, a tu per tu con Iliev, non sbaglia e porta in vantaggio la Strega
8' - Nessuna azione degna di nota fino a questo mmento, con il Benevento che cerca di costruire
1' - Mezza rovesciata di D'Orazo sugli sviluppi di un angolo: palla fuori
1' - Comincia Cerignola-Benevento!
Audace Cerignola-Benevento 0-2, il tabellino
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Gasbarro, Martinelli; Parlato, Vitale, Paolucci, Cretella, Russo; Gambale, D'Orazio. A disp.: Greco, Fares, Ntampizas, Bianchini, Ligi, Ballabile, Sainz Maza, Moreso, Spaltro, Cuppone, Cocorocchio, Ianzaro, Ruggiero, Emmausso. All.: Maiuri
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Tumminello. A disp.: Esposito, D'Alessio, Rillo, Sena, Mehic, Viscardi, Carfora, Borghini, Romano, Cantisani, Mignani, Tsingaras, Talia, Della Morte. All.: Floro Flores
Arbitro: Nigro di Prato. Assistenti: Merciari di Rimini e Mambelli di Cesena. Quarto ufficiale: Maresca di Napoli. Operatore FVS: Alessandrino di Bari
Marcatore: 10'pt Simonetti, 23'pt Manconi