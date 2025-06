Un tratto di via Serretelle chiusa al traffico per i lavori alla rete idrica Il provvedimento è disposto fino al 18 luglio

Al fine di consentire i lavori di sostituzione di alcuni tratti della rete idrica da parte di GeSeSa Spa, a partire da oggi, 16 giugno, fino a venerdì 18 luglio, verrà chiusa al traffico veicolare via Serretelle limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con via Santa Clementina e il civico 62 e nelle aree e periodi oggetto dei suddetti lavori. Il provvedimento non riguarderà i residenti e i mezzi di soccorso.