"In bocca al lupo, il vostro futuro comincia da qui" Il messaggio del Rettore Canfora ai maturandi in occasione degli esami di stato

In occasione dell’Esame di Stato, il rettore dell’Università del Sannio rivolge un messaggio di incoraggiamento a studentesse e studenti: “Un passaggio decisivo, da affrontare con fiducia e consapevolezza”.

Ragazzi, ci siamo

siete arrivati al mitico traguardo della maturità, il momento in cui lo stress si misura in caffè, gli appunti diventano illeggibili come geroglifici, e la domanda più frequente è “ce la farò mai a superare quest’esame?”. Tranquilli, rilassatevi e respirate: certo che ce la farete! Siete bravi, più di quanto pensiate. Avete dentro di voi tutto ciò che serve, il talento, l’intelligenza, la capacità, il coraggio. Avete anni di studio alle spalle. Soprattutto, avete quella scintilla che vi ha portati fino a qui. Siamo tutti fieri di voi.

Ricordate, il punto non è essere perfetti ma essere voi stessi. Non sarà il voto della maturità a misurare il vostro valore come persone, a dire chi siete davvero. E, soprattutto, non sarà il voto a decidere il vostro futuro, anche se la nonna probabilmente continuerà a chiedervelo per anni. Questo è un esame, ma è anche un rito di passaggio. Dopo questa prova, niente potrà più spaventarvi… o quasi; riparliamone alla tesi di laurea, o al vostro primo colloquio di lavoro. Respirate e fidatevi di voi. Un giorno ci riderete su, ve lo prometto.

Ma adesso viene il bello: il futuro. Il mio invito è a non fermarvi qui. Continuate a studiare, a porvi domande, a cercare risposte. L’università è molto più di un luogo di formazione: è un’opportunità per scoprire voi stessi, per crescere come persone, per aprirvi al mondo. Lo studio è la più potente e al contempo la più pacifica delle armi: studiando potete cambiare la vostra vita e contribuire a migliorare quella degli altri.

Scegliete un’università vera, in presenza, dove le relazioni umane, il confronto diretto, la vita di comunità fanno parte integrante del percorso. Le aule, i laboratori, i corridoi vissuti insieme ai docenti e ai compagni sono luoghi di crescita autentica, dove non si apprende solo una professione, ma si impara a essere cittadini consapevoli, critici, partecipi. Abbiate il coraggio di investire in voi stessi, di sognare in grande. Oggi più che mai abbiamo

bisogno di giovani preparati, curiosi, etici, capaci di pensare con la propria testa e guardare lontano. E se sceglierete UNISANNIO, l’Università radicata nel territorio e con le porte aperte al mondo, sappiate che noi siamo pronti ad accogliervi a braccia aperte per accompagnarvi in questo viaggio meraviglioso e affascinante verso il futuro.

In bocca al lupo!

Gerardo Canfora

Rettore UNISANNIO