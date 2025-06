Affidamento impianti sportivi del Comune, giovedì si torna in aula Convocata una nuova seduta del consiglio comunale, ecco gli argomenti all'ordine del giorno

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per giovedì 19 giugno alle ore 9:30.

Ecco i temi all’ordine del giorno: approvazione della variante urbanistica per l’ampliamento di un opificio industriale ubicato nell’area PIP di contrada Olivola; presa d’atto del DPCM n. 24/2025 per l’attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti; ratifica di due variazione di bilancio in via d’urgenza deliberate dalla Giunta comunale; approvazione del regolamento per l’affidamento in uso e concessione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Benevento; riconoscimento debiti fuori bilancio.