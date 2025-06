Estate 2025: si torna a viaggiare, il mare resta la meta preferita Anche le città d'arte tra le località scelte per le vacanze estive

Voglia di mare, sole e relax. Con l'arrivo della bella stagione si torna a viaggiare. Le località balneari restano le mete preferite, ma in molti per questa estate scelgono le città d'arte. Un trend confermato dagli operatori del settore: “Ovviamente adesso in tanti scelgono Roma per il Giubileo, ma anche Torino e Milano”, spiega Mario Lombardi.

Ed ecco che anche a Benevento, lungo corso Garibaldi, è possibile incontrare chi ha scelto le aree interne per le vacanze tra bellezze storiche da ammirare e buon cibo, per poi visitare i comuni della provincia sannita. C'è poi chi in questi mesi torna per far visita a parenti ed amici.

Estate 2025: mare la meta preferita

Come detto, però, il mare resta la meta più gettonata. Secondo Lombardi “i periodi più richiesti restano fino giugno e luglio. A farla da padrone il mare Italia, come tutte le estati. Ma il costo resta il problema più grande perché le famiglie hanno diminuito la spesa per le vacanze e tanti hanno ridotto i giorni, così anche i tour operator stanno proponendo pacchetti più brevi o addirittura week end lunghi”.

Vacanze estive: costi in aumento per le famiglie

Ma il trend al momento conferma la voglia di viaggiare degli italiani. “Le mete rimangono più o meno le stesse, ma soprattutto si viaggia. Gli italiani e i beneventani ritengono che il viaggio sia un bene di prima necessità”, spiega Pasquale Vitale.

Si spenderà circa il “30-40 per cento in più dell'anno scorso. Una famiglia di due adulti e due ragazzi questa estate, soprattutto nei mesi centrali di luglio e agosto, spende una media di 2-2500euro”. Nessun dubbio sul periodo prescelto per le vacanze. Il mese preferito? “Da quest'anno le dico luglio”.