Progetto per valorizzazione turistica dei Comuni attraversati dal fiume Tammaro In campo Benevento, Paduli, San Giorgio la Molara, Campolattaro, Fragneto Monforte e Pesco Sannita

ettere in rete e valorizzare dal punto di vista paesaggistico e turistico i vari centri attraversati dal fiume Tammaro in modo da favorire la riscoperta delle aree interne e incrementare l’appeal turistico dell’intera zona.

E’ questo il fulcro del progetto di cui si è discusso questa mattina a Palazzo Mosti nel corso di un incontro convocato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e a cui hanno partecipato il referente delle Aree Interne Tammaro-Titerno Antonio Di Maria, il sindaco di Paduli Domenico Vessichelli, il sindaco di San Giorgio La Molara Nicola De Vizio, il sindaco di Campolattaro Nicola Paglia, il vicesindaco di Pesco Sannita Antonio Michele e il vicesindaco di Fragneto Monforte Antonio Guglielmucci.

L’ambizioso progetto, a cui hanno già preannunciato la propria adesione anche i Comuni di Morcone e Pietrelcina, prevede tra l’altro la creazione di reti di collegamento che, utilizzando il corso d’acqua, mettano in comunicazione tutti i centri attraversati dal fiume mediante l’utilizzo di kayak e di percorsi ciclopedonali che costeggino il fiume e consentano in questo modo di valorizzare in un’ottica sinergica le varie infrastrutture presenti sul territorio.