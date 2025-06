Puc, conclusa fase preliminare del Piano urbanistico di Benevento l'assessore Chiusolo: su richiesta cittadina 57 ettari saranno preservati

La Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, stamane, ha dato via libera alla delibera che segna la conclusione della fase preliminare del Piano urbanistico con contestuale presa d'atto dei contributi pervenuti.

"Suggelliamo - spiega l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo - un percorso che si è caratterizzato per la massima apertura alla Città e a tutte le articolazioni sociali, economiche e culturali: tutti hanno contribuito in maniera costruttiva. Associazioni, organizzazioni e singoli cittadini hanno espresso proposte e suggerimenti, avvalorando e integrando così gli orientamenti strategici proposti dal Consiglio Comunale con delibera n. 59 del 20 dicembre 2022 e con la successiva delibera n.51 del 22 ottobre 2024. E’ importante registrare l’alto grado di sensibilità culturale della cittadinanza e degli operatori che hanno consegnato un report urbanistico orientato alla depianificazione e alla rigenerazione e riqualificazione della città.

Circa 57 ettari saranno oggetto, su richiesta dei cittadini estesi, di interventi di contenimento e limitazione dell'edificabilità, in nome di una spiccata sensibilità verso il tema cruciale della sostenibilità green e della rigenerazione urbana.

Lo Strumento Urbanistico sarà definito in forma completa all’uscita dell’imminente nuovo Regolamento Attuativo della legge 16/2004 e sarà orientato al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge regionale 5 del 2024. Ora entriamo nel vivo della progettazione del Puc, per poi procedere all’adozione del Piano Strutturale Urbanistico (PSU) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Ringrazio il dirigente e gli uffici che lavorano in maniera alacre al ridisegno funzionale della Città".