All'Istituto 'Lucarelli' evento finale del progetto "Integra-la-mente" Coinvolti circa 100 studenti in attività extracurricolari

“Integra-la-mente”. Tutto pronto per la manifestazione finale del progetto realizzato all'Istituto tecnico industriale di Benevento “G.B.B. Lucarelli”. Appuntamento il 18 giugno alle 18 presso l'Aula Magna della scuola. Manifestazione che si svolge a conclusione della seconda annualità del programma Scuola Viva, finanziato dal PR Campania FSE+ 2021/2027.

L'evento, aperto alla comunità scolastica e al territorio, rappresenta il momento culminante di un articolato percorso formativo che ha coinvolto circa 100 studenti in attività extracurricolari mirate a potenziare le competenze, contrastare la dispersione scolastica e rafforzare il dialogo tra scuola, mondo del lavoro e realtà territoriali.

Punto centrale della serata sarà la messa in scena dello spettacolo teatrale “Chi è di scena?”, esito del laboratorio condotto in collaborazione con Solot – Compagnia Stabile di Benevento. Lo spettacolo, ispirato a testi di Kurt Valentin, Lillo e Greg, affronterà con ironia e originalità il tema del teatro nel teatro, offrendo al pubblico un’esperienza culturale coinvolgente e riflessiva.

Progetto “Integra-la-mente” all'Istituto Lucarelli di Benevento

Il progetto “Integra-la-mente” ha promosso un’idea di scuola come luogo di crescita personale e collettiva, capace di sviluppare inclusione, creatività e cittadinanza attiva. I moduli realizzati nel corso dell’anno hanno offerto agli studenti esperienze formative diversificate e altamente professionalizzanti: teatro: la comicità (40 ore) – in collaborazione con Solot compagnia stabile di benevento soc. coop. a r. l., per sviluppare espressività, comunicazione ed empatia; i principi fondamentali dell’automazione industriale nel settore agroalimentare (30 ore) con Rummo S.p.A., per l’introduzione ai sistemi di controllo e simulazione dei processi produttivi; programmazione avanzata nell’automazione industriale nel settore agroalimentare (30 ore) – sempre con Rummo S.p.A., per approfondire la programmazione dei PLC in contesti applicativi reali. Ed ancora: spazio alla progettazione realizzazione e messa in esercizio impianto elettrico e di illuminazione “smart” – seconda edizione (80 ore) – con Geolumen, per la progettazione e realizzazione di impianti LED a basso impatto ambientale e controllo remoto; Tara et Labora (30 ore) – con Ambiente Energia Ricerca S.R.L., per la formazione tecnica sulla verifica e taratura dei contatori di energia.

L’intera comunità scolastica è invitata a partecipare a questa serata di condivisione, che testimonia l’impegno dell’ITI “Lucarelli” nel promuovere una didattica innovativa, orientata alla crescita delle competenze e all’apertura verso il territorio.