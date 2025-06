Trotta. Fondo Priamo e sicurezza dei mezzi: interviene l'assessore Ambrosone: pronti ad attuare poteri sostitutivi e chiesta indagine interna per manutenzione mezzi

"Circa la vicenda delle quote del fondo complementare Priamo da versare ai dipendenti di Trotta bus, l'Amministrazione comunale di Benevento è vigile e attenta: la questione è stata al centro di incontri con le organizzazioni sindacali e la stessa società Trotta nel corso dei quali l'azienda ha specificato che provvederà a versare le quote in tempi brevi, così come già provveduto nel mese scorso con il versamento di alcune quote.

Così l'assessore alla Mobilità del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone dopo la denuncia e la richiesta di chiarimenti avanzata dalla Filt Cgil.

"Pur tuttavia, nel caso di inadempienza aziendale, cosi come sempre fatto a garanzia dei lavoratori, eserciteremo - annuncia Ambrosone - i poteri sostitutivi previsti dalle leggi vigenti".

"Circa invece la questione dei pezzi di ricambio e della manutenzione degli autobus, già da più di qualche settimana ho chiesto all'azienda di avviare una indagine interna per poter verificare eventuali responsabilità nella gestione del settore officine e manutenzione.

Ricordo che il tpl è un servizio indispensabile ed essenziale e per quanto ci riguarda riteniamo imprescindibile il rispetto di una corretta e funzionale manutenzione ai massimi standard, di sicurezza dei mezzi circolanti a tutela degli utenti nonchè delle giuste condizioni dell'ambiente di lavoro degli stessi dipendenti, in modo particolare degli autusti, per i quali il loro ufficio è rappresentato dagli autobus sui quali devono essere previsti e corrisposti i dovuti standard di sicurezza con l'insieme di misure, procedure e sistemi volti a proteggere la salute e l'incolumità dei lavoratori, prevenendo infortuni e malattie professionali, cosi come sancito dal Dlg 81/2008. Coloro che disattendono e omettono tali principi di legge se ne assumeranno le proprie responsabilità", conclude Ambrosone.