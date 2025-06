Endometriosi: attivato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Ecco i consultori Asl della provincia di Benevento a cui è possibile rivolgersi

L’endometriosi è una patologia cronica, ormono-dipendente e spesso invalidante, che colpisce il 10-15 per cento delle donne in età riproduttiva e fino al 50 per cento di quelle con problemi di fertilità. Con Delibera numero 102 del 13 marzo 2025, la Regione Campania ha approvato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la presa in carico delle pazienti affette da endometriosi, delineando un modello organizzativo su più livelli di assistenza.

Consultori familiari nel Sannio

L’Asl Benevento, in attuazione delle linee regionali, è impegnata nella gestione del primo livello di accesso, che si svolge nei Consultori familiari: luoghi strategici per garantire una presa in carico precoce, capillare e multidisciplinare. Il secondo livello è assicurato dalle strutture ospedaliere di riferimento, secondo quanto previsto dal PDTA regionale.

Per assicurare un presidio efficiente e vicino alle esigenze delle donne, l’ASL Benevento ha attivato un Consultorio di riferimento per ciascun Distretto sanitario: Distretto di Benevento: Via Lungo Sabato Don Emilio Matarazzo, Distretto di San Giorgio del Sannio: Via Manzoni 49, San Giorgio del Sannio, Distretto di Montesarchio: Via Napoli, 113 Montesarchio, Distretto di Telese Terme: Via Cesine di sopra, Cerreto Sannita, Distretto Alto Sannio Fortore: Via Roma, 176 Morcone.

Endometriosi, Volpe: consultori fondamentali della rete per la salute femminile

“Il PDTA per l’endometriosi rappresenta un passo fondamentale verso una medicina di genere più attenta e inclusiva. La Regione Campania ha mostrato una chiara volontà di promuovere questo percorso, sostenendo con convinzione l’attivazione dei servizi territoriali. Come Asl Benevento siamo pienamente impegnati nella gestione del primo livello di assistenza, valorizzando i nostri Consultori come nodi fondamentali della rete per la salute femminile”, dichiara il Direttore Generale dell’ASL Benevento, Gennaro Volpe.

Con questo nuovo percorso, l’Asl Benevento consolida il proprio impegno nella promozione della salute della donna, offrendo un supporto prossimo, integrato e qualificato alle pazienti affette da endometriosi.