Bct: la nona edizione da James Franco ad Ornella Muti Dal 24 al 29 giugno il festival del cinema e della televisione a Benevento

Presentata a Palazzo San Domenico di Benevento la nona edizione del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento, che si svolgerà dal 24 al 29 giugno 2025.

Sei giorni all’insegna del cinema, della televisione e dell’intrattenimento, con un programma ricco di incontri, anteprime, proiezioni ed eventi speciali che coinvolgeranno il cuore della città e, in particolare, le splendide cornici di Piazza Roma, Piazza Federico Torre e dell’Arco di Traiano.

Un appuntamento che da sempre unisce e celebra il mondo del grande e del piccolo schermo.

Protagonisti saranno gli attori più acclamati e apprezzati sia dal pubblico che dalla critica, e i personaggi più amati del mondo della televisione, pronti a condividere momenti unici e storie inedite.

Alla conferenza stampa il direttore ed ideatore dell'evento, Antonio Frasca dire, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e il Rettore dell'Unisannio, Gerardo Canfora.

Il programma

Martedì 24 giugno Teatro Romano ore 21:30 The music of the legends con Celeste Dalla Porta e l'Orchestra Filarmonica di Benevento direttore: Marco Attura Regia e testi: Antonio Frascadore.

Mercoledì 25 giugno

Piazza Roma – Ore 21:45 The Way To Hollywood - Ospite: James Franco

Piazza Santa Sofia – Ore 21:30 Hanno ucciso l'uomo ragno. Serie rivelazione Ospiti: Elia Nuzzolo, Ludovica Barbarito

Piazza Federico Torre – Ore 21:00 Creatività e talento: il Linguaggio dei bambini Ospite: Carolina Benvenga

Ore 22:00 – dietro e davanti la macchina da presa Ospiti: Giovanni Esposito, Susy Del Giudice Proiezione film: Nero (Regia di Giovanni Esposito)

Giovedì 26 giugno

Piazza Roma – Ore 21:30 Io non torno a casa (Pièce teatrale) Con: Anna Foglietta Regia e Testi: Antonio Frascadore

Piazza Federico Torre – Ore 21:45 Quarto Grado – Ospite: Gianluigi Nuzzi

Piazza Santa Sofia – Ore 21:30 Cinema d’incanto – Ospiti: Vittoria Puccini, Pier Paolo Paganelli Proiezione film in anteprima: Incanto

Venerdí 27 giugno

Piazza Roma – Ore 21:30 Cinema, vita e talento – Ospite: Marco Giallini

Piazza Santa Sofia – Ore 21:15 Propaganda, semplicemente live – Ospite: Diego Bianchi Ore 22:15 – Tradimento. La nuova serie turca Ospiti: Caner Sahin, Yussuf Cim, Feyza Sevil Gungor

Piazza Federico Torre – Ore 21:45 Lol, Stand Up Comedy – Ospite: Federico Basso.

Sabato 28 giugno

Piazza Roma – Ore 21:30 A voce Libera – Ospite: Piero Chiambretti in dialogo con Francesca Pascale.

Piazza Santa Sofia – Ore 21:30 Oltre lo sguardo – Ospite: Francesca Chillemi.

Ore 22:30 – Il camaleontico Mondo di Brenda – Ospite: Brenda Lodigiani

Piazza Federico Torre – Ore 21:00 e 22:00 Presentazioni libri con Sabrina Nobile e Nicoletta Romanoff

Domenica 29 giugno

Piazza Roma – Ore 21:30 Pesci Piccoli 2 – Ospiti: The Jackal

Piazza Santa Sofia – Ore 20:45 Presentazione del libro “Piro” – Ospite: Adriano Giannini

Ore 21:45 – Icona Cinematografica – Ospite: Ornella Muti

Piazza Federico Torre – Ore 21:00 Premiazione Opere in Concorso

Ore 22:00 – Nemo Propheta in patria – Ospiti Valerio Vestoso, Angelo Spagnoletti, Alessandro Orrei e Attilio Cusani.

Torna anche l'appendice musicale del Bct Music con due appuntamenti a Luglio all'Arena del Musa.

Il 5 Luglio in concerto: Skunk Anansie e il 31 Luglio Umberto Tozzi.