Elezione Rettrice Moreno: congratulazioni a prima donna alla guida di Unisannio Oggi l'elezione, guiderà l'ateneo da novembre

Tante le attestazioni di stima e le congratulazioni per l'elezione della nuova guida dell'Università degli Studi del Sannio: la professoressa Maria Moreno.

“Voglio rivolgere le mie congratulazioni alla professoressa Maria Moreno, ordinaria di Fisiologia e già direttrice del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, per la sua elezione a Rettrice dell’Università degli Studi del Sannio.

È una notizia che riempie di orgoglio il nostro territorio e rappresenta un momento di svolta: per la prima volta una donna guiderà l’Ateneo sannita".

Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Ecomafie e prosegue "Sono certo che il suo impegno sarà improntato alla crescita, all’innovazione e al radicamento del ruolo dell’Università nel contesto locale e nazionale.

A nome mio e dell’intera comunità politica che rappresento, le auguro buon lavoro, rinnovando la disponibilità a collaborare per sostenere l’alta formazione e la ricerca nel nostro territorio”.

"I miei più vivi complimenti alla professoressa Maria Moreno, nuovo Rettore dell’Università degli Studi del Sannio". Fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera appreso della avvenuta elezione della docente Ordinaria di Fisiologia. "I dati appena diffusi dalla stampa dicono che vi è stata una significativa partecipazione da parte del corpo elettorale, elemento che ritengo essere meritevole di rilievo. Un forte augurio a Maria Moreno che sarà la prima donna a guidare l'Università sannita, importante e piacevole riscontro di come anche nei nostri territori la figura femminile abbia conquistato ruoli determinanti nella governance della nostra società. Un caldo ringraziamento va senza dubbio all'uscente Canfora, sotto la cui fase l'Università del Sannio ha conquistato ulteriore prestigio. E siamo convinti - conclude il senatore Matera - di come questo trend sia destinato ad accentuarsi ulteriormente nei prossimi sei anni"