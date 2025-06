Ottava Edizione del Raduno Internazionale Volkswagen d'Epoca "Fuori Fase" Dal 27 al 29 giugno a Pontelandolfo con eventi Culturali e Musica

L'Associazione "Fuori Fase" annuncia l'ottava edizione del Raduno Internazionale Volkswagen d'Epoca, un evento che ogni anno richiama appassionati da ogni dove per celebrare l'iconico marchio tedesco in una location mozzafiato. Come da tradizione, il raduno si terrà a Pontelandolfo , nella suggestiva località di Lente Piana, alle sorgenti del torrente Alente, affluente incontaminato del fiume Calore, una delle aree naturalistiche più belle e preservate della Campania.

L'appuntamento è fissato per i giorni 27, 28 e 29 Giugno. Occasione per ammirare modelli storici di Volkswagen, dai celebri Maggiolini ai furgoni T1 e T2, ma rappresenta anche un momento di aggregazione e condivisione per gli amanti del motorismo d'epoca. L'atmosfera che si crea a Lente Piana è unica: il rombo dolce dei motori raffreddati ad aria si fonde con i suoni della natura circostante, creando un'esperienza indimenticabile per partecipanti e visitatori.

L'ottava edizione si propone di consolidare il successo degli anni precedenti, offrendo un programma che valorizza tanto la passione per i veicoli d'epoca quanto la bellezza del territorio campano. Oltre all'esposizione delle vetture, i partecipanti potranno godere di eventi culturali e musicali che animeranno le serate, arricchendo l'esperienza del raduno. Sarà un'occasione per esplorare le meraviglie naturalistiche di Pontelandolfo, gustare le specialità enogastronomiche locali e vivere giorni all'insegna della convivialità e dello spirito "Fuori Fase".

L'Associazione "Fuori Fase" ringrazia tutti i partecipanti, i partner e le autorità locali per il supporto che rende possibile la realizzazione di questo evento, che anno dopo anno si conferma un punto di riferimento nel calendario dei raduni automobilistici d'epoca.