Master Falanghina del Sannio DOC: Sannio Consorzio tutela vini protagonista Coletta: fondamentale creare cultura del vino e avvicinare il consumatore

Si è conclusa con un successo straordinario la terza edizione del Master sulla Falanghina del Sannio DOC, la prestigiosa competizione che celebra uno dei vitigni più rappresentativi del panorama enologico campano e italiano. L'evento, organizzato dal Sannio Consorzio Tutela Vini in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier (AIS Italia), ha riaffermato il ruolo chiave e l'impegno del Consorzio nella valorizzazione, promozione e diffusione della cultura della Falanghina del Sannio e dell'intero territorio sannita a livello nazionale.

Questa edizione ha brillato per il significativo livello di preparazione dei partecipanti. Un ex aequo in finale, dopo un'impegnativa prova scritta, ha portato sul palco quattro finalisti, a testimonianza dell'altissimo livello dei diciassette sfidanti che si sono confrontati, dimostrando una profonda conoscenza della Falanghina del Sannio.

Ilaria Lorini di (AIS Firenze) si è aggiudicata il primo posto, seguita da Filippo Lazzerini (AIS Firenze) al secondo e Marco Curzi (AIS Rimini) al terzo. Daniel Tamberi (AIS Molise) ha completato il quartetto dei finalisti, mentre Giacomo Gargiulo (AIS Penisola Sorrentina e Capri) ha ricevuto il premio per la miglior comunicazione.

L'impegno e la visione del Sannio Consorzio Tutela Vini sono stati fondamentali per il successo del Master, un progetto strategico vitale per diffondere la conoscenza della Falanghina e del Sannio a livello nazionale, stimolando un dialogo continuo e proficuo tra produttori, professionisti e consumatori.

A sottolineare la profonda valenza di queste iniziative, Carmine Coletta, Vicepresidente del Sannio Consorzio Tutela Vini, ha dichiarato: "È di fondamentale importanza creare cultura del vino e avvicinare il consumatore a questo straordinario patrimonio. Il Master Falanghina del Sannio DOC è un esempio di come, attraverso la collaborazione con operatori della sommellerie di alto livello, si possa rafforzare il legame tra il nostro vino, il territorio e un pubblico sempre più vasto e consapevole. Questo è il nostro impegno costante: far crescere la conoscenza e l'apprezzamento per la Falanghina e per il lavoro di tanti vignaioli".

Il Sannio Consorzio Tutela Vini si congratula con Ilaria Lorini, con tutti i finalisti e con i partecipanti, e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa edizione un successo memorabile, rafforzando in modo significativo il legame tra la Falanghina e l'eccellenza del Sannio.