La sannita Iannella vincitrice premio "Franco Montagna" per la logica matematica Nel suo curriculum conseguito anche il dottorato in Informatica e Scienze Matematiche e Fisiche

La sannita Martina Iannella è la vincitrice del premio "Franco Montagna" che viene bandito con cadenza biennale dall'Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni (AILA) e dall’Unione Matematica Italiana (UMI) per una tesi di dottorato su argomenti inerenti la Logica Matematica e le sue applicazioni.

Iannella ha conseguito il dottorato in Informatica e Scienze Matematiche e Fisiche nell’ottobre 2023 presso l’Università degli studi di Udine con la tesi From real-life to very strong axioms. Classi?cation problems in Descriptive Set Theory & regularity properties in Generalized Descriptive Set Theory, (supervisore Alberto Marcone, cosupervisore Vincenzo Dimonte). Martina Iannella ha attualmente una posizione post-doc presso l'Institute of Discrete Mathematics and Geometry della TU Vienna.

Martina, 32 anni, originaria di Baselice, spinta da passione e determinazione si è trasferita a Torino ancora giovanissima per gli studi in materie STEM. Lì a Torino ha completato i suoi studi anche il fratello Leonardo, laureato in Fisica (studi dei sistemi complessi) mentre la sorella Francesca ha scelto l’Orientale di Napoli dove si è laureata in scienze politiche. Particolarmente fieri dei traguardi raggiunti da Martina, sono i suoi genitori Lucio Iannella e Santina Pietrorenzo che vivono a Baselice.