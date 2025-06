La Chiesa di San Modesto di Benevento celebrerà la solennità del Corpus Domini Da venerdì 20 a domenica 22 giugno: ecco il programma religioso

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno la Chiesa di San Modesto di Benevento celebrerà la solennità del Corpus Domini. Da giovedì 19 giugno inizierà il triduo di preparazione alla Festa del Corpus Domini.

Alle ore 18:30 la Santa Messa sarà celebrata da don Gaetano Kilumba Papa parroco della SS. Addolorata. Venerdì 20 giugno alle ore 18:30 Santa Messa presieduta da Mons. Abramo Martignetti Rettore della Cattedrale di Benevento.

Sabato 21 giugno alle ore 18:30 Santa Messa di conclusione del triduo officiata da don Giovanni Rossi parroco in Tocco Caudio e Campoli.

Quest'anno in coincidenza con l'anno giubilare la processione diocesana del Corpus Domini di domenica 22 giugno, presieduta dall'Arcivescovo Mons. Felice Accrocca, partirà alle ore 19:00 circa dalla Cattedrale e si concluderà presso la parrocchia di San Modesto.

Come da tradizione e per ragioni storiche, la comunità di San Modesto ha un valore di unicità, visto che è l’unica parrocchia della città ad avere il privilegio di portare tra la gente Gesù Vivo e Vero.

Anche quest’anno è prevista la festa civile con la presenza delle tradizionali “bancarelle” e delle giostrine per far divertire i più piccoli che animeranno tutto il rione.

Cuore della festa sarà Piazza San Modesto che venerdì 20 giugno alle ore 21:00 ospiterà Rich Ricciolino che presenta lo spettacolo musicale Italianaples Music con Deborah Calì.

Sabato 21 giugno, sempre alle 21:00 serata musicale con “Orchestra Italiana Nando e i Figli delle stelle”.

La serata finale di domenica 22 giugno, prevede alle ore 17:30 il concerto bandistico lungo le vie del Rione della Banda “Città di Pannarano”. Alle ore 21, in Piazza San Modesto, spettacolo musicale con Anthony e a seguire con Nancy Coppola in concerto. Conduce la serata Antonio Manganiello di Radio Kiss Kiss Napoli.

Al termine, spettacolo pirotecnico che concluderà il solenne triduo dedicato al “Corpus Domini”.

La comunità di San Modesto, grazie al fattivo impegno del Comitato Festa e dei gruppi parrocchiali, si sta preparando al meglio per vivere queste giornate di grazia attraverso il passaggio tra le strade del rione di Gesù Eucaristia.

Il Comitato Festa presieduto da don Leonardo Lepore è composto dal vicepresidente Alfredo Noviello, dal segretario Gino Mazza, dal cassiere Alfonso Cangiano, dal vice cassiere Aldo Giameo e dai consiglieri Vincenzo Badioli, Carmine Cavuoto, Pompeo Fuccillo, Antonietta Impronta, Alfredo Micco, Giovanni Carmine Orsino, Celestino Palladino, Angelo Romano, Vito Russo, Angela Russo, Carmine Russo e Claudio Rovito.