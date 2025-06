Alloggi per studenti e l'opera di Paladino, ecco la nuova Stazione Ferroviaria Firmato l'accordo tra Comune, Provincia, Università e Rfi per i lavori di riqualificazione - FOTO

Nuovi spazi per gli studenti universitari e una complessiva riqualificazione architettonica e funzionale dell'intera area, all'ingresso l'annunciata opera del maestro Mimmo Paladino. E' così, in estrema sintesi, che si presenta l'intervento di Riqualificazione della Stazione ferroviaria di Benevento.

Un'opera imponente, finanziata in gran parte con fondi Pnrr, quella presentata questa mattina a Palazzo Mosti in occasione della firma dell'accordo tra Comune, Provincia, UniSannio e Rfi con il sindaco Clemente Mastella, il presidente Nino Lombardi, il rettore Gerardo Canfora e l'architetto Antonello Martino, responsabile Ingegneria e Investimenti Stazioni – Direzione Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana SpA.

L'intervento è stato illustrato alla stampa alla presenza dei responsabili degli enti coinvolti e delle diverse figure professionali impegnate nella realizzazione dell'opera.

Il sindaco Mastella: un ulteriore elemento di rafforzamento dell’immagine della nostra città

"La riqualificazione architettonica e funzionale della stazione ferroviaria di Benevento e delle aree esterne ad essa afferenti rappresenta un ulteriore elemento di rafforzamento dell’immagine della nostra città”, ha commentato a margine dell'incontro il sindaco Mastella.

“Per questo ringrazio le Ferrovie dello Stato che, sin dall’inizio della nostra interlocuzione, hanno dato grande disponibilità a venire incontro alle nostre esigenze. Spero che questa collaborazione prosegua anche in prospettiva di un possibile collegamento tra le varie stazioni cittadine mediante la creazione di una metropolitana leggera. Allo stesso modo ringrazio l’Università del Sannio che, attraverso lo studentato che verrà creato all’interno del fabbricato viaggiatori, contribuirà ad animare ulteriormente un quartiere dove abbiamo già trasferito un importante sede comunale. Ringrazio, infine, la Provincia per il contributo economico che darà per la realizzazione di un’opera d’arte del maestro Mimmo Paladino nel piazzale della stazione, come simbolo dell’identità e della cultura della città. Collaborazioni – ha concluso il primo cittadino - che attestano l’importanza di quella sinergia istituzionale che abbiamo perseguito sin dal nostro insediamento per rilanciare e rafforzare l’immagine della città di Benevento".

Ad illustrare l'opera il responsabile Ingegneria e Investimenti Stazioni – Direzione Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana SpA, l'architetto Martino che ha presentato le varie fasi di intervento a partire dai lavori che riguarderanno il primo e il secondo piano del fabbricato centrale, ma anche i parcheggi, le attività commerciali. Ed ancora: si interverrà sul sottopasso in stazione, sulle pensiline ed i marciapiedi. Lavori che dovrebbero terminare entro giugno 2026, come da data line dei progetti finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alla stazione di Benevento stanze per gli studenti, un'aula studio e un info point

“La Stazione verrà dotata di nuovi spazi – ha spiegato a margine dell'incontro con la stampa l'architetto Martino - verrà realizzato uno studentato in parte al piano terra, ma prevalentemente sul primo piano e per il corpo di fabbrica centrale al secondo piano dove verranno realizzate delle stanze singole o doppie per 45 studenti. Inoltre al piano terra verrà realizzata un'aula studio per gli studenti con un info point sempre per l'Università”.