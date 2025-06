Via libera del Consiglio al regolamento per affidamento degli impianti sportivi Sì anche all’ampliamento di un opificio industriale ubicato nell’area PIP di contrada Olivola

Il Consiglio comunale ha approvato questa mattina all’unanimità la variante urbanistica per l’ampliamento di un opificio industriale ubicato nell’area PIP di contrada Olivola.

Inoltre, il Consiglio ha altresì approvato la presa d’atto del DPCM n. 24/2025 per l’attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti (19 voti favorevoli e 9 astenuti), la ratifica di due variazione di bilancio in via d’urgenza deliberate dalla Giunta comunale e il regolamento per l’affidamento in uso e concessione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Benevento (all’unanimità). All’inizio della seduta consiliare è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’ex assessore Luigi Ionico, deceduto nei giorni scorsi.