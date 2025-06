L'Iti Bosco Lucarelli primeggia a livello internazionale: il plauso del sindaco Uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello internazionale

"Siamo orgogliosi e fieri dell'eccellente risultato ottenuto dall'Iti Bosco Lucarelli che primeggia a livello internazionale: è nella top ten globale quale finalista del World’s Best School Prize for Community Collaboration 2025, uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello internazionale per l’innovazione e l’impatto sociale nel campo dell’istruzione. Complimenti al Dirigente scolastico, ai docenti, ai ragazzi e a tutto il personale scolastico tanto per l'apporto formativo prezioso, nei settori cruciali della tecnologia e dell'innovazione tecno-industriale, che dispensano a beneficio anche del sistema socio-economico sannita quanto per il merito di tenere alta la bandiera della Città in un concorso di tale prestigio internazionale". Così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.