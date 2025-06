Farmacie presidi sanitari indispensabili per i territori: valido aiuto a sanità VIDEO - Il deputato di Forza Italia, Rubano in visita all'ordine dei Farmacisti

Questa mattina, il parlamentare di Forza Italia Francesco Maria Rubano ha incontrato i vertici dell’Ordine dei Farmacisti, guidato da Maurizio Manna, e il presidente di Federfarma Benevento, Tommaso Cusano.

Al centro del confronto, il ruolo strategico delle farmacie come presidi sanitari di prossimità e la necessità di rafforzare gli investimenti pubblici a sostegno del comparto, con particolare attenzione alla prevenzione, ritenuta leva fondamentale per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

“Ho raccolto con attenzione le proposte avanzate dai rappresentanti del settore farmaceutico - ha rimarcato Rubano a margine dell'incontro - e mi impegnerò a portarle all’attenzione della Commissione Affari Sociali e del ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Questo Governo - ha poi ricordato il deputato azzurro - ha già dimostrato attenzione verso l’intera filiera sanitaria con importanti novità sul piano contrattuale e degli investimenti. Ora serve continuare su questa linea, riconoscendo alle farmacie il loro ruolo centrale nella rete della sanità territoriale.

Il Sannio attraverso il mio impegno è al centro dell’azione parlamentare e di governo. Continuerò a fare il mio dovere, impegnandomi senza sosta”.

“Non siamo abituati a tanto clamore mediatico ma prendiamo atto dell'interesse mostrato dall'onorevole Rubano” ha invece commentato il presidente dell'Ordine dei farmacisti Sanniti, Maurizio Manna che, dopo aver escluso qualsiasi suo impegno in politica (Guarda l'intervista) ha rimarcato la centralità della funzione sociale e sanitaria delle farmacie sempre più presidio sanitario e meno 'negozio' dove “è possibile fare screening e indagini diagnostiche che fanno aumentare non di poco la possibilità per i cittadini di fare prevenzione...” (LE DICHIARAZIONI DI RUBANO E MANNA NEL VIDEO)



Tommaso Cusano, presidente di Federfarma Benevento ha sottolineato come “siano necessari investimenti strutturali per far sì che le farmacie possano svolgere pienamente il loro ruolo nella prevenzione e nell’assistenza di prossimità.”