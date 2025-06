Forum dei Giovani della Provincia di Benevento: l'insediamento Ieri presso la sala consiliare della Rocca dei Rettori

Si è insediato nel pomeriggio di oggi il Consiglio Direttivo del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento eletto il 29 e 30 maggio scorsi e composto da Daniele Belmonte, Giuseppe Casciano, Orazio Ianunzio, Floriano Alessandro Iassogna, Michele Catalano, Andrea D’Aloia, Mirko Borrelli, Benito Lostorto, Luciano Zollo, Nicole Ferraro, Andrea Mercurio.

All’insediamento, svoltosi nella Sala del Consiglio Provinciale alla Rocca dei Rettori, erano presenti: il presidente della Provincia Nino Lombardi, che presiedeva la seduta, il Segretario Generale Maria Antonietta Iacobellis, il Dirigente del Settore Staff e Supporto Giancarlo Corsano ed i funzionari Libera Del Grosso ed Alfonso Abitabile.

Il presidente Lombardi, nel salutare, a nome della Provincia e personale, i Componenti eletti e nell’augurare loro buon lavoro, ha ricordato le finalità che il Forum della Provincia persegue in coerenza con le linee guida della Regione e per le quali la sua Amministrazione ha offerto il proprio supporto: ovvero la inclusività e la partecipazione dei giovani alla vita della comunità locali offrendo il proprio apporto e contributo di idee, di proposte, di progetti e di iniziative.

Il Coordinatore uscente Daniele Belmonte del Forum di Apice ha ricordato il lavoro posto in essere in questi anni in particolare per l’aggregazione giovanile e la loro partecipazione alla vita politica potendo contare sul supporto logistico offerto dalla Provincia con l’assegnazione di una sede presso la stessa Rocca dei Rettori.

Ha preso quindi la parola il neo Componente del Consiglio Direttivo Floriano Alessandro Iassogna del Forum di Cusano Mutri, il quale ha voluto sottolineare che occorre un grande impegno da parte dei giovani per le comunità locali per consentire la rinascita delle aree interne.

Al termine dei lavori è stato deciso che il prossimo 8 luglio, alle ore 18, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori si procederà alla elezione del nuovo Coordinatore del Forum, alla lettura del Programma delle attività del nuovo Organismo, nonché alla indicazione, da parte del nuovo Coordinatore, del Vice Coordinatore e del Segretario.