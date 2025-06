Voucher babysitteraggio e centro estivo Colonia Elioterapica: pubblicato avviso Coppola: un ulteriore sostegno che offriamo alle famiglie

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per individuare i destinatari del servizio di babysitteraggio rivolto a bambini di età compresa da 0-36 mesi tramite l’erogazione di voucher da utilizzare all’interno dell’elenco predisposto dall’Ambito Territoriale B1 e per l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi per i bambini di età compresa tra 3 e 12 anni nel centro estivo Colonia Elioterapica di Benevento.

A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola, che spiega: “Si tratta di un ulteriore sostegno che offriamo alle famiglie in modo da consentire loro di conciliare le esigenze di tipo genitoriale con quelle di tipo lavorativo al fine di favorire il corretto equilibrio tra vita professionale e personale”.

Destinatari dei due interventi sono le famiglie residenti nei Comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio.

Le domande dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo pszambito@pec.comunebn.it entro e non oltre le ore 23:59 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso. L’avviso pubblico e i modelli su cui redigere la domanda sono consultabili e scaricabili al seguente link: https://web.comune.benevento.it/c062008/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=70614