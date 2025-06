Palazzo De Gasperi: lunedì la cerimonia inaugurale La presentazione dell'intervento al Rione Ferrovia

Lunedì 23 giugno alle ore 10:00 si terrà la cerimonia inaugurale di Palazzo Alcide De Gasperi, la nuova sede di Viale Principe di Napoli dei Settori Servizi al Cittadino, Risorse Umane e Avvocatura del Comune di Benevento e dell’Ambito B1.

Dopo la benedizione dell’arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca, sono previsti gli interventi del dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane Gennaro Santamaria, dell’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello e dell’assessore ai Servizi Sociali e Risorse Umane Carmen Coppola. Concluderà il sindaco Clemente Mastella.

A seguire ci sarà la presentazione degli adiacenti due appartamenti di via Vittorio Veneto realizzati nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR e destinati ai 12 ragazzi che sperimenteranno il percorso di co-housing per l’autonomia abitativa promosso dall’Ambito B1 (5 dei quali con Sindrome di Down e 7 con diverse disabilità, tutti residenti nei Comuni di Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio).