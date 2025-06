Spigno Monferrato ha aderito alla Rete "Città delle Streghe" Nell'ambito del progetto nato con la kermesse Janara

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il sindaco di Spigno Monferrato Walter Astengo hanno firmato questa mattina a Palazzo Mosti un protocollo d’intesa per l’adesione del comune piemontese alla Rete “Città delle Streghe”.

Il Comune di Spigno Monferrato ha, infatti, nel proprio patrimonio culturale e nella memoria popolare riferimenti storici, leggendari e simbolici sul tema della stregoneria. Di qui la scelta di aderire alla Rete “Città delle Streghe”, di cui il Comune di Benevento è capofila, quale strumento di cooperazione culturale, turistica e istituzionale tra enti locali.

“Le iniziative legate a tale rete – ha spiegato il sindaco Walter Astengo – rappresentano un’opportunità di sviluppo per i territori coinvolti sia sul piano culturale che in ambito turistico ed economico. Per questo siamo ben lieti di aderire e portare un nostro contributo”.

“L’adesione del Comune di Spigno Monferrato conferma la bontà della scelta che abbiamo operato e consente di allargare e rafforzare ulteriormente lo scambio di tradizioni e storie intorno ad un simbolo identitario forte quale quello delle streghe” ha dichiarato invece il sindaco Clemente Mastella.

Alla firma del protocollo d’intesa erano presenti anche Antonio Frascadore e Nico Girolamo, promotori della kermesse “Janara – Le streghe di Benevento”.